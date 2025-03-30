После правоохранители посетили дом, где жил 78-летний пенсионер. Там они тоже обнаружили пакеты с человеческими останками. Еще части тела были найдены в мусорнике возле дома. Против мужчины возбуждено уголовное дело, передает 24 Канал.

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Детали жуткого убийства

Семья 63-летней Антонины, которая была моделью и шила стимпанк-костюмы, обратилась в полицию с сообщением об исчезновении женщины.

Родственники рассказали, что 28 марта она пришла в квартиру, которую на протяжении 4 лет сдавала пенсионеру. У женщины был конфликт с арендатором. Она хотела, чтобы тот съехал, поскольку он наносил ущерб квартире - в частности, сломал стиральную машину и розетки, а также постоянно задерживал оплату. Мужчина предложил урегулировать вопрос и пригласил Антонину в дом, чтобы передать ей деньги за аренду на два месяца вперед. Что происходило после ее прихода и до жестокого убийства – выясняют следователи.

Обвиняемый в убийстве пенсионер отрицает свою вину. Мужчина рассказал следователям, что 28 марта он передал хозяйке квартиры деньги за аренду на улице, после чего она ушла. Сам мужчина пошел в магазин, а вечер провел в компании алкоголя.

Подозреваемый говорит, что не понимает, как останки оказались среди его вещей. Кроме того, он заявил, что пакеты якобы уже три дня лежали на лестничной площадке при выходе из квартиры. Также, по его словам, в ночь на 29 марта в дом приезжал гражданский муж хозяйки. Он искал ее и рассказал, что она исчезла. На следующий день ее муж обратился в полицию с заявлением.

Вероятный убийца и его жертва / Фото росСМИ

РосСМИ также пишут, что пенсионер несколько лет назад мог убить свою жену по неосторожности. Об этом рассказал знакомый мужчины. Подозреваемый в убийстве и расчленении ранее жил в селе Куриловка в Саратовской области, работал на железной дороге мастером путевых работ, имел жену и дочь.

Соседи рассказывают, что жену он убил по неосторожности, но уголовного преступления тогда не заводили. Сказали, что поскользнулась и ударилась.