В государственной думе россии предложили возобновить смертную казнь. Соответствующее предложение подал депутат парламента страны-оккупанта после стрельбы в школе в Ижевске.

26 сентября в ижевской школе ее выпускник артем казанцев решил устроить стрельбу. В государственной думе отреагировали представлением, восстанавливающим смертную казнь. Об этом сообщают российские СМИ.

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В госдуме предложили узаконить казнь после инцидента в Ижевске

Депутат государственной думы константин затулин 27 сентября предложил провести консультации по возвращению смертной казни. Он призвал поручить профильным комитетам, парламенту и спикеру обсудить этот вопрос с путиным и правительством.

Ужасные убийства в школе Ижевска заставляют, как мне кажется, обсудить вопрос возобновления высшей меры наказания – смертной казни. По приговору суда, наказание будут присуждаться организаторам и исполнителям террористических актов против детей и молодежи,

– сказал заслон.

Спикер госдумы россии вячеслав владин приказал подготовить протокольное поручение по этому вопросу.

Реакция верхушки кремля на это предложение

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что в кремле этот вопрос не обсуждается.

Также на предложение депутата отреагировал глава комитета по конституционному законодательству андрей клишас. Он сказал, что восстановление смертной казни невозможно, потому что это противоречит конституции.

Вопрос о смертной казни решен конституционным судом россии. По действующей конституции смертная казнь невозможна,

– сказала сенатор.

Что известно о стрельбе в Ижевске

Инцидент произошел в Иркутской области в одной из школ Ижевска.

Организатор стрельбы – бывший ученик школы артем казанцев, после чего он сам застрелился.

В результате теракта погибли 13 человек, среди них 7 детей и охранник школы.

Сейчас проводятся обыски в доме, где жил казанцев.

Мужчина был вооружен двумя пистолетами. Он принес с собой большой запас патронов, а также переделал два травмата под боевое оружие.

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Напомним, российская пропаганда сразу нашла виновных в этом теракте в Украине. Сейчас активно продвигаются тезисы, что наше государство террористическое и приложило руку к стрельбе в Ижевске. Конечно, это абсолютная чушь.

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