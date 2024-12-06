В России ученик 8-ого класса напал с ножом на одноклассников

В Краснодарском крае восьмиклассник повел себя крайне агрессивно. Он набросился на сверстников с ножом.

Как сообщают росСМИ, причиной конфликта стало то, что один из учеников школы "слишком громко" включил музыку, передает 24 Канал.

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Резня в школе Краснодара

Отмечается, что, якобы, инцидент произошел в школе номер 94 в поселке Российском.

Там один из учеников слишком мощно включил свою блютуз-колонку, а второй этого не оценил. То ли ему музыка не понравилась, или громкость –неизвестно, но началась ссора. Недовольный выхватил нож и начал наносить удары меломану. Досталось и тем, кто пытался разнять драку.

Так, один из школьников получил ранения грудной клетки, живота и левого бедра, у второго ребенка порезана нога. У еще одного ученика – сломаный нос и выбит зуб. Раненым – 13, 14 и 15 лет.

Нападавшего задержали. С ним работают следователи. В частности, он должен объяснить, зачем вообще носит в школу нож.

Во время происшествия учителя забаррикадировали всех детей, которые на тот момент были в классах в целях безопасности. В сети пишут, что учеников заставили писать контрольную работу.

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К слову, в Челябинске 13-летний школьник напал на одноклассников и учительницу с молотком и ножом.