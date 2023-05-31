В Ростове рухнули трибуны во время футбола: есть погибшая, пострадало много детей

В Ростове-на-Дону 30 мая рухнули трибуны во время футбольных соревнований. Известно, по меньшей мере, о 26 пострадавших, среди которых 13 – дети. Одна женщина погибла от травм.

Росссийские телеграм-каналы заявили, что инцидент произошел в спортивном комплексе "Дон", расположенном на территории гребного канала. Дети прятались под трибунами от дождя, однако от сильного ветра они опрокинулись, сообщает 24 Канал.

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Трибуны опрокинулись во время соревнований

На территории спортивного комплекса проходили соревнования по футболу между детьми 12 – 13 лет. В Ростове 30 мая было объявлено штормовое предупреждение, однако футбольный матч все равно решили проводить. Среди игры началась гроза с дождем, поэтому дети вместе с болельщиками спрятались под трибунами.

Трибуны опрокинулись от сильного ветра: смотрите видео

От шквального ветра конструкция опрокинулась. По последним данным известно о 26 пострадавших, их количество постоянно увеличивается. Одна женщина-болельщица погибла в карете скорой от полученных травм. Почти половина пострадавших – дети. В тяжелом состоянии сейчас одна женщина и двое детей.

Переброшенные трибуны в спортивном комплексе / Фото МНС

Пропагандисты в сети сообщают, что уже начали уголовное производство. Дело будут расследовать по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В России устроили резню на праздновании последнего звонка

Гребной канал "Дон" – это многофункциональный спортивный комплекс. Он был открыт в Ростове-на-Дону в 2018 году после долгой реконструкции стоимостью почти 800 миллионов рублей. В сети отмечают, что комплекс на сегодня является одним из крупнейших на юге России. Он располагает большим количеством площадок для различных занятий спортом.

В Башкирии подростки в состоянии алкогольного опьянения устроили резню во время празднования последнего звонка. Дети начали ссориться на церемонии, после чего один из них достал нож и ударил другого. Подростки получили ранения, но их жизни ничего не угрожает.

Такой случай в России был не один. В тот же день стало известно об еще одном ужасном случае – парень пытался перерезать горло однокласснице. Подросток напал на девушку, когда они пели песню. К счастью, пострадавшую удалось спасти.

Как рассказал злоумышленник, он хотел испортить праздник. Сейчас его задержали и начали проверку по статье "Покушение на убийство".