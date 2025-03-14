В сети показали момент убийства активиста Ганула в Одессе: видео 18+

14 марта утром в Одессе убили активиста Демьяна Ганула. В сети распространили видео, на котором зафиксировано преступление.

Утром в пятницу был застрелен известный общественный деятель Демьян Ганул. По данным местных СМИ, мужчину выстрелили дважды, передает 24 Канал.

В Одессе убили активиста

В сети распространили видео момента убийства Ганула. На кадрах видно, как активист лежит раненый на земле. Нападающий подходит к нему и стреляет прямо в голову.

Момент убийства активиста: смотрите видео +18

Внимание! Чувствительные кадры!



Убийство произошло в центре города в полутора кварталах от управления СБУ. Это место, где обычно находятся многие люди. По словам свидетелей, раздалось несколько выстрелов, один из которых был в голову. Прохожие вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось.

Напомним, что убийца скрылся с места преступления. Его активно ищут. Глава МВД Игорь Клименко взял расследование резонансного убийства под собственный контроль. По словам министра, у следствия есть конкретные зацепки. Полиция тем временем открыла уголовное производство по факту умышленного убийства, совершенного по заказу.