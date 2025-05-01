В сети публикуют кадры с места, где убили Портнова

Украинского экс-политика Андрея Портнова 21 мая застрелили в Мадриде. Убийство произошло вблизи американской школы.

В сети появилось видео с места происшествия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 112 Comunidad de Madrid.

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Что известно об убийстве Портнова

Утром 21 марта в Испании застрелили бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Это случилось у ворот американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло. Полиция получила звонок о стрельбе в 09:15 по местному времени. Однако, правоохранители не назвали имя жертвы.

Кадры с места убийства Портнова: видео 112 Comunidad de Madrid

По данным СМИ, Портнов якобы вел своих детей в школу, когда его застрелили. В результате выстрела он получил несовместимые с жизнью ранения и скончался на месте. Источники 24 Канала в Силах обороны также подтвердили смерть Портнова.

Кроме этого, в СМИ сообщалось, что было несколько выстрелов из огнестрельного оружия. В частности, 4 удара в область груди и еще 1 – в голову.