В Индии девушек в школе учителя заставляли раздеваться для проверки на наличие менструации

В индийском городе Тхана персонал школы, возглавляемый директором, раздевали школьниц, чтобы проверить, есть ли у них менструация. Это сделали после того, как увидели пятна крови в уборной.

Родители девочек начали протест. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Как в Индии школьниц заставляли раздеваться для проверки менструации?

В индийском городе Тхана, что в штате Махараштра, вспыхнул скандал после того, как в местной школе учениц заставили раздеться для проверки на менструацию. Такую унизительную процедуру инициировал школьный персонал во главе с директором – после того, как в туалете обнаружили следы крови и отпечаток ладони на стене.

Полиция вмешалась после того, как мать одной из "10-15 девушек", которых якобы унижали, подала жалобу.

Инцидент вызвал возмущение среди родителей, которые организовали акцию протеста возле учебного заведения. Они утверждают, что всех учеников с 5-го по 10-й классы, которым было от 10 до 16 лет, во вторник директор школы вызвал в актовый зал.

Там им показали на проекторе фотографии из туалета, в частности пятно в виде отпечатка руки, а тех, у кого были лунные, попросили поднять руки. Учительница собрала отпечатки рук у всех, кто это сделал. Затем по меньшей мере 10-15 девушек, которые сказали, что у них нет менструации, отвели в туалет, заставили раздеться и прошли проверку.

Этот инцидент ставит под серьезные вопросы о безопасности наших детей. Наши девушки очень боятся. Правительство должно принять строгие меры против школы,

– сказала одна из родителей.

Полиция задержала директора и еще одну сотрудницу школы. На одном из видео видно, как она спорит с родителями, утверждая, что не давала такого распоряжения.

В жалобе полиции упомянуты еще четыре учительницы и два опекуна школы для девочек.