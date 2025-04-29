Стрельба в Швеции: погибли три человека, полиция разыскивает подозреваемого

В шведском городе Уппсала в результате стрельбы, произошедшей в центре города, погибли три человека. Полиция расследует инцидент как умышленное убийство и разыскивает подозреваемого.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о стрельбе в Швеции

Во вторник, 29 апреля, в шведском городе Уппсала произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого в совершении преступления.

Ранее в полиции сообщали о том, что поступали звонки от граждан, которые сообщали о выстрелах в центре города.

Подтверждена гибель трех человек в результате стрельбы... Полиция расследует инцидент как убийство,

– говорится в заявлении следователей.

Свидетели рассказали, что слышали пять выстрелов и видели людей, которые бежали в укрытие. В издании также отметили, что Швеция уже более десяти лет страдает от волны насилия, связанного с бандитизмом.



Правительство правого меньшинства Швеции, пришедшее к власти в 2022 году, пообещало решительную борьбу насилием. Оно уже ужесточило законы и расширило полномочия полиции, а после кровавого расстрела в Оребро, где в феврале погибли десять человек, объявило о намерениях еще больше усилить контроль над оборотом оружия.

Напомним, что 18 апреля сын заместителя шерифа устроил стрельбу в Университете Флориды. В результате этого погибли 2 человека, еще 4 – получили ранения.