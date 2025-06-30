В США неизвестный открыл огонь по спасателям, тушившим лесной пожар: есть погибшие

В американском Айдахо произошла вооруженная атака на пожарных, которые боролись с лесным пожаром вблизи города Кер-д'Ален. Погибло два человека.

Есть вероятность, что нападающий действовал не один. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Во время тушения лесного пожара в США неизвестный открыл огонь по спасателям

Неизвестный открыл огонь из винтовки по работникам пожарно-спасательной службы, которые тушили лесной пожар в штате Айдахо. Двое пожарных погибли от снайперского огня, один находится в больнице.

Нападавший устроил засаду в районе горы Кенфилд. Существует подозрение, что он мог действовать не один. После прибытия сил правопорядка на месте началась стрельба. В связи с этим жителей призвали избегать места происшествия на горе Кенфилд.

Для поддержки местных правоохранителей к операции присоединились сотрудники ФБР. Об этом сообщил заместитель директора Бюро Дэн Бонджино. Он отметил, что агенты оказывают как оперативную, так и тактическую помощь.

Это отвратительное прямое нападение на наших храбрых пожарных. Поскольку ситуация все еще развивается, пожалуйста, держитесь подальше от этой зоны, чтобы дать возможность правоохранительным органам и пожарным выполнять свою работу,

– сказал губернатор Брэд Литтл.

По состоянию на утро, по данным офиса шерифа округа Кутенай, на месте перестрелки было обнаружено тело мужчины. Рядом с ним нашли огнестрельное оружие. Расследование продолжается.