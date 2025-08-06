Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters і ABC.

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Что известно о стрельбе на военной базе в США?

Инцидент произошел в районе боевой группы 2 бронетанковой бригады. Уже через полчаса задержали подозреваемого.

Хотя на базе заявили, что активной угрозы обществу нет, есть пятеро раненых. Их доставляют в региональный травматологический центр, медицинского центра Университета Мемориального здоровья в Саванне.

К сожалению, есть и жертвы. Пока не известно, сколько именно.

Никакой дополнительной информации, в том числе о количестве жертв, пока не было доступно. Представитель офиса шерифа округа Либерти заявил, что его ведомство помогает в ликвидации последствий в Форт-Стюарт, но переадресовал все вопросы к армии США,

– сообщают СМИ.

Показываем базу Форт-Стюарт на карте США

Базу закрыли на карантин. Губернатор штата написал, что он и его семья расстроены сегодняшней трагедией.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что президента Дональда Трампа проинформировали о стрельбе.