Чего не учитывают депутаты, требуя запретить аборты с якобы благородной целью противодействовать демографическому кризису – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Ухудшение репродуктивного здоровья населения в Украине

Аборты могут быть связаны как с репродуктивным поведением (желанием женщины прервать беременность), так и обусловлены проблемами репродуктивного здоровья. В Украине в период полномасштабного вторжения усилилась тенденция ухудшения репродуктивного здоровья.

Согласно статистическим данным Центра общественного здоровья МОН, в 2023 – 2024 годах почти 30% всех абортов произошли из-за замершей беременности (для сравнения в 2010 году такая доля не превышала 12%, а накануне пандемии – 22%). Из каждых 100 зачатий 6 не могут закончиться рождением ребенка именно из-за замирания плода.

К тому же у женщин разных репродуктивных групп наблюдается рост спонтанных абортов: если в 2010 – 2011 годах в Украине спонтанным был каждый десятый аборт, то в 2024 – каждый пятый. Возникает риторический вопрос: "Способен ли запрет абортов противодействовать этим негативным тенденциям?".

К тому же медицинскими показаниями для аборта, кроме гибели плода, являются пороки его развития и тяжелые заболевания женщины, при которых беременность угрожает ее жизни.

Сейчас наше общество длительное время находится в условиях хронического стресса. Причем в Украине негативные события не постепенно сменяли друг друга, а наслаивались (снижение благосостояния, политическая напряженность, эпидемиологический кризис, экологические проблемы, война). В научной литературе уже накоплено много свидетельств негативного влияния стресса на состояние как общего, так и репродуктивного здоровья женщин и мужчин разных возрастных групп.

Более того, немало исследований выявили долгосрочное скрытое влияние стресса. Любой запрет может лишь увеличить стресс, а не улучшить ситуацию. Не лучше ли направить усилия на проведение медико-психологических исследований, чтобы разработать программы улучшения репродуктивного здоровья населения?

Не учитывают социальные показания

Постановлением Кабинета Министров Украины (№ 144 от 15 февраля 2006 года) "О реализации статьи 281 Гражданского кодекса Украины" был утвержден перечень медицинских и социальных оснований, при наличии которых возможно искусственное прерывание беременности, срок которой составляет от 12 до 22 недель. Такое социальное показания как "наличие или наступление инвалидности у мужа или его смерть во время беременности жены" привлекает внимание прежде всего потому, что интенсивный, жестокий, длительный характер полномасштабной войны увеличивает риски роста количества погибших и людей с инвалидностью.

Для определенной группы женщин это может сформировать намерение прервать беременность, например, из-за того, что они не готовы полностью взять на себя ответственность за будущую жизнь рожденного ребенка, или предусматривают значительные финансовые проблемы (скажем, на лечение мужа), или не имеют посторонней помощи и тому подобное.

Не лучше ли направить усилия не на запрет абортов, а на формирование уверенности у женщин, которые оказались в такой ситуации, что они не будут оставаться наедине с проблемами, что всегда будет предоставлена нужная им поддержка и помощь в уходе и воспитании ребенка?

Этот подход значительно сложнее (по сравнению с запретом абортов), но в то же время он был бы более эффективным, чтобы противодействовать демографическому кризису.

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Предыдущий опыт и пример Польши

Опыт свидетельствует, что запрет абортов резко повышает вероятность увеличения случаев криминальных абортов вне учреждений системы здравоохранения. Они могут иметь тяжелые осложнения, вызывать бесплодие, и когда у женщины, например, изменятся жизненные обстоятельства и она будет готова к материнству, это станет уже невозможным, или потребует значительных средств на использование вспомогательных репродуктивных технологий. Аборт вне медицинского учреждения может повышать вероятность летальных исходов.

Запрет абортов может увеличить количество отказов от рожденного ребенка. Даже если от ребенка не отказываются, как свидетельствуют исследования психологов, не всегда после рождения у матери возникает чувство любви к ребенку, беременность которой была нежелательной. Впрочем, огромную роль играют условия и среда, в которых находится женщина после рождения ребенка, отношения с отцом ребенка.

К тому же нежелательная беременность, как правило, является результатом неэффективного использования контрацептивов, или их недоступности. Тогда вопросы разворачиваются в плоскость повышения сексуальной и контрацептивной культуры.

Опыт соседней Польши также показывает, что запрет абортов активизирует так называемый "абортный туризм", когда женщины из страны, где законы существенно ограничивают аборты или вообще их запрещают, путешествуют в другую страну, где аборты разрешены или в законодательстве значительно меньше ограничений, для того, чтобы сделать аборт. Польки часто искали такой возможности в Украине.

Опыт Польши (и не только этой страны) также убеждает, что и в условиях запрета абортов уровень рождаемости может оставаться на очень низком уровне.

Не учитывают особенности текущего времени

Вопросы доступа к абортам все чаще становятся источником напряжения, противостояния и конфликта. Интернет заполнен сообщениями о массовых протестах против запрета абортов, происходивших в разных странах. Подчеркивается соблюдение сексуальных и репродуктивных прав человека, сохранении его сексуального и репродуктивного здоровья, что включает право на (безопасный) аборт. Более того, отдельные страны вносят изменения в свое законодательство с целью обеспечения доступа к безопасной медицинской помощи.

Тема запрета абортов всегда будоражила и разъединяла общество. Важной задачей перед государством стоит возвращение граждан, которые выехали за границу из-за войны. Не станет ли запрет абортов еще одним из факторов, которые склонять молодых женщин оставаться в стране пребывания и не возвращаться в Украину?

Нужно ли во время войны поднимать вопросы, усиливающие раздор в обществе, разъединяют тогда, когда крайне важно объединиться, чтобы победить врага? Это может лишь углубить демографический кризис, а не решить проблему.