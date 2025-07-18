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24 Канал Новости Украины Ужасная расправа на Киевщине: мужчина поджег родную мать и младшего брата
18 июля, 09:15
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Ужасная расправа на Киевщине: мужчина поджег родную мать и младшего брата

Ярослав Погончук
Основні тези
  • В Василькове Киевской области 57-летний мужчина поджег мать и младшего брата, в результате чего 76-летняя женщина умерла.
  • Злоумышленника задержали, и ему сообщили о подозрении по нескольким статьям, грозит 15 лет заключения.

В городе Васильков Киевской области 57-летний мужчина во время конфликта поджег свою мать и младшего брата. В результате полученных ожогов 76-летняя женщина скончалась в больнице.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Что стало причиной конфликта в семье?

Правоохранителям удалось усыновить, что между мужчиной и его 54-летним братом возник конфликт, после чего в ситуацию вмешалась мать, и встала на защиту младшего сына.

Чтобы отомстить родственникам, злоумышленник взял бутылку с легковоспламеняющимся веществом, облил родных и с помощью зажигалки поджег. После содеянного мужчина скрылся с места происшествия, 
– говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. У женщины и ее сына медики диагностировали ожоги различной степени. От полученных повреждений 76-летняя женщина скончалась в больнице.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили их для проведения экспертиз. Злоумышленника уже задержали и доставили в изолятор временного содержания.

Под процессуальным руководством Обуховской окружной прокуратуры фигуранту сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • покушение на уголовное правонарушение;
  • умышленное убийство двух или более лиц;
  • умышленное убийство.

Теперь злоумышленнику грозит 15 лет лишения свободы.

К слову, в конце июня на Львовщине мужчина с ножом напал на мать, трех сестер и соседку. На месте погибли две женщины.