Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

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Участие в совещании приняло руководство Верховной Рады, народные депутаты и члены правительства. Все они обсудили важнейшие законодательные инициативы, в частности:

указ о продолжении военного положения,

законопроекты о правовом режиме на временно оккупированной территории,

изменения в Уголовный процессуальный кодекс и т.д.

Все они будут безотлагательно рассмотрены. Законодательство государства должно отвечать требованиям сегодняшних дней,

– отметил украинский лидер.

У Зеленского обсудили важные законодательные инициативы: смотрите видео

Добавим, Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине. Срок действия действующего истекает 25 апреля. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщает, что в этот раз военное положение будет продолжено вплоть до 24 июня.



Какие меры предусматривает военное положение в Украине / Инфографика 24 канала