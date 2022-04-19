У Зеленского обсудили важнейшие законодательные инициативы в условиях войны
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский на совещании 19 апреля обсудил законодательные инициативы для деятельности государства в условиях войны. По словам президента, законодательство государства должно отвечать требованиям сегодняшнего дня.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.
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Участие в совещании приняло руководство Верховной Рады, народные депутаты и члены правительства. Все они обсудили важнейшие законодательные инициативы, в частности:
- указ о продолжении военного положения,
- законопроекты о правовом режиме на временно оккупированной территории,
- изменения в Уголовный процессуальный кодекс и т.д.
Все они будут безотлагательно рассмотрены. Законодательство государства должно отвечать требованиям сегодняшних дней,
– отметил украинский лидер.
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Добавим, Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине. Срок действия действующего истекает 25 апреля. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщает, что в этот раз военное положение будет продолжено вплоть до 24 июня.
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