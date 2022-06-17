В Зеленском возразили, что лидеры стран ЕС "склоняли" Зеленского к переговорам с Россией

17 июня 2022 , 13:12
Читати новину українською

Авторитетное немецкое издание заявило, что иностранные политики, которые 16 июня посетили Украину, склоняли украинского лидера к переговорам с Россией. У Владимира Зеленского заявили, что это неправда.

Как сказал спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эксклюзивном комментарии 24 канала, эта информация не соответствует действительности.

Более об этом Макрон, Шольц и Драги призвали Зеленского к переговорам с Россией, - СМИ

Автор: Альона Захарова