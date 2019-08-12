В 10 городах Украины пройдет тур в поддержку узников Кремля: перечень и даты

Правозащитники и родственники политзаключенных организуют региональный тур 10 городами Украины в поддержку пленников Кремля. Целью акции является поддержка украинских политических заключенных и военнопленных, помощь их семьям и демонстрация солидарности разных городов Украины в противостоянии российской агрессии.

В каждом из городов будет размещен 121 капкан, каждый из которых будет символизировать 97 политических заключенных и 24 военнопленных, сообщает Центр прав человека ZMINA.

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Мы хотим напомнить обществу, что сегодня сотни украинских граждан заключены Кремлем и находятся за решеткой по сфальсифицированным и политически мотивированным делам. Кремль сажает за свободу выражения мнений, участие в мирных собраниях, убеждения и вероисповедание, а также потому, что пропаганда требует подпитки для образа врага,

– заявила председатель Центра Татьяна Печончик.

По ее словам, украинцы, как и во времена ГУЛАГа, до сих пор сидят в российских тюрьмах, а крымские татары, как и тогда, опять нежелательны на своей земле в Крыму.

Региональный тур продлится два месяца, а сами акции запланированы в 10 различных городах:

Одесса – 13 августа;

– 13 августа; Херсон – 15 августа;

– 15 августа; Харьков – 3 сентября;

– 3 сентября; Мариуполь – 6 сентября;

– 6 сентября; Запорожье – 10 сентября;

– 10 сентября; Днепр – 12 сентября;

– 12 сентября; Львов – 16 сентября;

– 16 сентября; Черновцы – 19 сентября;

– 19 сентября; Винница – 1 октября;

– 1 октября; Чернигов – 10 октября.

Во время тура запланированы уличные акции, пресс-конференции, а также показы документальных фильмов и дискуссии о политзаключенных и нарушении прав человека в Крыму.

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Правозащитники призывают всех неравнодушных граждан проявить солидарность, написать письма политзаключенным или оказать помощь Объединению родственников политзаключенных Кремля. Кроме того, можно присоединиться к глобальной акции #SaveOlegSentsov, которая постоянно набирает волонтеров.



Список украинцев-пленников Кремля / инфографика Центра прав человека ZMINA