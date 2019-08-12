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      В 10 городах Украины пройдет тур в поддержку узников Кремля: перечень и даты

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      Правозащитники и активисты организуют тур по Украине в поддержку политзаключенных
      Правозащитники и активисты организуют тур по Украине в поддержку политзаключенных / www.rbc.ua

      Правозащитники и родственники политзаключенных организуют региональный тур 10 городами Украины в поддержку пленников Кремля. Целью акции является поддержка украинских политических заключенных и военнопленных, помощь их семьям и демонстрация солидарности разных городов Украины в противостоянии российской агрессии.

      В каждом из городов будет размещен 121 капкан, каждый из которых будет символизировать 97 политических заключенных и 24 военнопленных, сообщает Центр прав человека ZMINA.

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      Мы хотим напомнить обществу, что сегодня сотни украинских граждан заключены Кремлем и находятся за решеткой по сфальсифицированным и политически мотивированным делам. Кремль сажает за свободу выражения мнений, участие в мирных собраниях, убеждения и вероисповедание, а также потому, что пропаганда требует подпитки для образа врага,
      – заявила председатель Центра Татьяна Печончик.

      По ее словам, украинцы, как и во времена ГУЛАГа, до сих пор сидят в российских тюрьмах, а крымские татары, как и тогда, опять нежелательны на своей земле в Крыму.

      Региональный тур продлится два месяца, а сами акции запланированы в 10 различных городах:

      • Одесса – 13 августа;
      • Херсон – 15 августа;
      • Харьков – 3 сентября;
      • Мариуполь – 6 сентября;
      • Запорожье – 10 сентября;
      • Днепр – 12 сентября;
      • Львов – 16 сентября;
      • Черновцы – 19 сентября;
      • Винница – 1 октября;
      • Чернигов – 10 октября.

      Во время тура запланированы уличные акции, пресс-конференции, а также показы документальных фильмов и дискуссии о политзаключенных и нарушении прав человека в Крыму.

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      Правозащитники призывают всех неравнодушных граждан проявить солидарность, написать письма политзаключенным или оказать помощь Объединению родственников политзаключенных Кремля. Кроме того, можно присоединиться к глобальной акции #SaveOlegSentsov, которая постоянно набирает волонтеров.

      Українці в полоні Росії, політв'язні, бранці Кремля
      Список украинцев-пленников Кремля / инфографика Центра прав человека ZMINA

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      blog_ava
      Успенский пост или Спасовка: дата и традиции соблюдения
      12 августа
      1516
      Теги: Новости политики Новости Украины Активисты Крымские татары Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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