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      В 10 областях Украины аграрии перекрыли дороги, протестуя против продажи земли: фото

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      Протестующие перекрыли дороги в Украине / facebook.com/agrarna.rada.ua

      В Киеве, а также в 10 областях Украины – Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях проходят акции против отмены моратория на продажу земли.

      Митингующие перекрывают дороги и призывают провести земельную реформу. Об этом сообщает "Всеукраинская Аграрная Рада" на своей фейсбук-странице.

      К теме: Закон о рынке земли могут не успеть принять до 2020 года: причины

      Как сообщают журналисты, из-за перекрытия митингующими дороги, образовались большие пробки. Пытаясь объехать людей, столкнулись грузовик и бензовоз. Никто не пострадал.


      Активисты также привлекли сельхозтехнику во время митингов / Всеукраинская Аграрная Рада

      Основные требования участников акций протеста – запретить продажу земли сельхозназначения иностранцам и кардинально уменьшить ее концентрацию в одних руках – до 5 тысяч гектаров.


      Митингующие заблокировали трассы в Украине / Всеукраинский аграрный совет

      В то же время, правительственный квартал в Киеве также перекрыт для движения транспорта из-за акции против рынка земли. На месте дежурят правоохранители.

      Митинг организовали ряд политических сил, среди которых ВО "Свобода", "Батькивщина", "Аграрная партия" и "Национальный корпус". Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие 1,5-2 тысячи человек.

      Отметим, что в Украине почти 20 лет действовал мораторий на продажу украинских черноземов: паи нельзя ни покупать, ни продавать. Но уже через год все должно измениться. 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона, который должен открыть рынок земли. Он не абы как напугал часть аграриев. Больше всего украинцы боятся, что землю выкупят иностранцы.

      И президент обещает: иностранцы будут покупать украинскую землю только после всенародного волеизъявления на референдуме.


      В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

      Именно рассмотрением правок, а их примерно 4 тысяч, занимаются в профильном комитете Верховной Рады. И именно из-за их огромного количества парламентарии могут не успеть принять законопроект до 2020 года. Однако они успокаивают, что ситуация является контролируемой.

      Много аграриев только обрадуются, если нардепы не успеют принять новое законодательство до конца года. А вот для Украины это может обернуться испорченными отношениями с МВФ. Открыть рынок земли – одно из требований Фонда. Однако, в профильном комитете Верховной Рады об этом не слышали.

      Если ограничат продажу земли иностранцам, под запрет попадут и иностранные банки. Поэтому, украинские фермеры смогут брать кредиты под залог земли только в банках с украинским капиталом. А значит, им не стоит рассчитывать на дешевые кредиты.

      Что думают украинцы о внедрении рынка земли: видео

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Протесты Рынок земли Министерство агрополитики
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