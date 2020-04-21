15:49
21 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ

      В 170 странах мира снизится уровень жизни из-за пандемии, – МВФ

      - Читати новину українською
      В МВФ за помощью обратились 103 страны / Balkan Insight

      В Международный валютный фонд за финансовой помощью обратились уже 103 страны мира. МВФ увеличил размер экстренной помощи, которую планирует выделить в связи с пандемией, до 100 миллиардов долларов.

      Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит половину этих обращений уже до конца этого месяца. Об этом сообщила в своем блоге на сайте МВФ директор-распорядительница Фонда Кристалина Георгиева.

      К теме Реальность может быть значительно хуже, чем в наших пессимистических прогнозах, – МВФ

      В общем у МВФ сейчас есть возможности выдавать кредиты на общую сумму 100 миллиардов долларов. Это в 4 раза больше, чем во время предыдущего экономического кризиса в 2008 – 2009 годах.

      Еще в МВФ выделили 1,4 миллиарда долларов для грантов правительствам 29 самых бедных стран мира – для уплаты их долговых обязательств.

      Обратите внимание! Глава МВФ Кристалина Георгиева ранее заявила, что кризис 2020 года из-за коронавируса может быть хуже, чем в 2009 году. В Международном валютном фонде прогнозируют восстановление экономики в 2021 году – но при условии успехов в борьбе с COVID-19.

      В МВФ также отмечают, что в целом из-за пандемии уровень жизни снизится в 170 странах. Экономическая активность сократится до уровня времен Великой депрессии.

      В этом году в 170 странах уровень дохода на душу населения снизится, хотя всего несколько месяцев назад мы прогнозировали рост доходов на душу населения в 160 странах,
      – отметила Георгиева.

      Сотрудничество МВФ и Украины во время пандемии

      • В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.
      • Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов.
      • Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли. Принятие законов было требованием МВФ для оказания помощи.
      • Парламентарии внесли в законопроект о банках более 16 тысяч правок, что могло затянуть его принятие. Для упрощения рассмотрения депутаты приняли законопроект о "поправочном спаме".
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Мировой кризис 2020 Коронавирус COVID-19 МВФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:30 Герой или манкурт: Усик дал скандальное интервью пропагандистам
      Леонід Остальцев
      сегодня , 07:05 Год после победы Зеленского: что удалось сделать
      Ярослав Голобородько