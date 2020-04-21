В 170 странах мира снизится уровень жизни из-за пандемии, – МВФ

В Международный валютный фонд за финансовой помощью обратились уже 103 страны мира. МВФ увеличил размер экстренной помощи, которую планирует выделить в связи с пандемией, до 100 миллиардов долларов.

Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит половину этих обращений уже до конца этого месяца. Об этом сообщила в своем блоге на сайте МВФ директор-распорядительница Фонда Кристалина Георгиева.

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В общем у МВФ сейчас есть возможности выдавать кредиты на общую сумму 100 миллиардов долларов. Это в 4 раза больше, чем во время предыдущего экономического кризиса в 2008 – 2009 годах.

Еще в МВФ выделили 1,4 миллиарда долларов для грантов правительствам 29 самых бедных стран мира – для уплаты их долговых обязательств.

Обратите внимание! Глава МВФ Кристалина Георгиева ранее заявила, что кризис 2020 года из-за коронавируса может быть хуже, чем в 2009 году. В Международном валютном фонде прогнозируют восстановление экономики в 2021 году – но при условии успехов в борьбе с COVID-19.

В МВФ также отмечают, что в целом из-за пандемии уровень жизни снизится в 170 странах. Экономическая активность сократится до уровня времен Великой депрессии.

В этом году в 170 странах уровень дохода на душу населения снизится, хотя всего несколько месяцев назад мы прогнозировали рост доходов на душу населения в 160 странах,

– отметила Георгиева.

Сотрудничество МВФ и Украины во время пандемии