В 170 странах мира снизится уровень жизни из-за пандемии, – МВФ
В Международный валютный фонд за финансовой помощью обратились уже 103 страны мира. МВФ увеличил размер экстренной помощи, которую планирует выделить в связи с пандемией, до 100 миллиардов долларов.
Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит половину этих обращений уже до конца этого месяца. Об этом сообщила в своем блоге на сайте МВФ директор-распорядительница Фонда Кристалина Георгиева.
К теме Реальность может быть значительно хуже, чем в наших пессимистических прогнозах, – МВФ
В общем у МВФ сейчас есть возможности выдавать кредиты на общую сумму 100 миллиардов долларов. Это в 4 раза больше, чем во время предыдущего экономического кризиса в 2008 – 2009 годах.
Еще в МВФ выделили 1,4 миллиарда долларов для грантов правительствам 29 самых бедных стран мира – для уплаты их долговых обязательств.
Обратите внимание! Глава МВФ Кристалина Георгиева ранее заявила, что кризис 2020 года из-за коронавируса может быть хуже, чем в 2009 году. В Международном валютном фонде прогнозируют восстановление экономики в 2021 году – но при условии успехов в борьбе с COVID-19.
В МВФ также отмечают, что в целом из-за пандемии уровень жизни снизится в 170 странах. Экономическая активность сократится до уровня времен Великой депрессии.
В этом году в 170 странах уровень дохода на душу населения снизится, хотя всего несколько месяцев назад мы прогнозировали рост доходов на душу населения в 160 странах,
– отметила Георгиева.
Сотрудничество МВФ и Украины во время пандемии
- В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.
- Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов.
- Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли. Принятие законов было требованием МВФ для оказания помощи.
- Парламентарии внесли в законопроект о банках более 16 тысяч правок, что могло затянуть его принятие. Для упрощения рассмотрения депутаты приняли законопроект о "поправочном спаме".
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