06:41
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Покращення" в РФ. Наркотический университет
      Вєсті Кремля
      22:32, 24 октября
      Вести.UA. Достижения Ляшко. Поплавский в Кембридже
      Вєсті.UA
      21:41, 24 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      В 2014-2017 годах в Киеве было отремонтировано более 665 километров дорог

      22 Читати новину українською
      Ремонт дорог
      Ремонт дорог / tsn.ua

      Коммунальная корпорация "Киевавтодор" опубликовала видео, на котором показала карту отремонтированных дорог в столице за период с 2015 по 2018 год.

      В коммунальной корпорации отмечают, что в 2013 году в городе отремонтировали всего 9 км дорог, в 2014-2015 годах эта цифра достигла уже 165 км, в 2016 – 200 км, а в 2017 – 301,5 км автодорог и проездов. Об этом говорится на официальном портале Киева.

      В "Киевавтодоре" также отметили: там, где дороги не ремонтируют капитально, переходят от "ямочного" ремонта к среднему – когда на все полотно дороги кладут новый асфальт сплошным покрытием. Так, в 2016 году средний ремонт провели на 44-х объектах, в 2017 – на 93-х, в этом году – на 42-х.

      Напомним, что все объекты капитального ремонта имеют гарантию 5 лет. Однако обновленная дорога после такого ремонта обычно служит 8-10 лет.

       

      Теги: Новости Киева Дороги Укравтодор
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 24 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      24 октября , 16:00 Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      "Избитыми и печальными, плачем под дверью" : Киев почтил память Кузьмы
       2 февраля 2015 , 22:09
      Масштабный пожар на Крещатике в Киеве сняли с дрона: видео
       20 июня 2017 , 19:01
      Украинские производители мебели спроектируют жилой дом
       18 марта 2016 , 17:10
      7-этажный фонтан и разбитые авто: кто компенсирует последствия тестирования энергетиков в Киеве
       29 мая 2017 , 21:54
      Киевсовет поддержал инициативу Кличко обустроить паркоместа для 125 тысяч автомобилистов
       27 сентября , 18:35
      В Киеве состоится выставка-upgrade Философия "Любимые грабли"
       22 октября , 12:57
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук