В 2014 году мы голосовали за одного Порошенко, а получили другого, – Зеленский

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский убежден, что Петр Порошенко, избранный на должность в 2014 году, не выполнил свои предвыборные обещания и не оправдал надежды украинцев.

Зеленский первым обратился к украинцам, и отметил во вступительном слове, что сам голосовал за Порошенко в 2014 году, но "ошибся".

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Мог ли я когда-то представить, что я – простой парень из Кривого Рога – буду бороться за кресло президента против человека, которого мы уверенно и безоговорочно выбрали президентом Украины в 2014 году? Что самое интересное – я сам был за господина Порошенко, но я ошибся. Мы ошиблись. Петр Алексеевич, я – результат ваших ошибок и обещаний,

– отметил Зеленский.

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В свою очередь Порошенко отметил, что политический "курс молодого бойца", который перед выборами проходил Зеленский, стоило "начать четыре года назад, в 2014-м, когда стране нужны были добровольцы".