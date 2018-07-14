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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В 2014 году слаженности было мало, но было больше патриотизма, – бойцы о войне на Донбассе

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В 57-й мотопехотной бригаде состоялась очередная ротация. В частности, армейцы 34-го батальона вернулись из зоны боевых действий. Для многих из них это уже не первая командировка на войну. Хотя четыре года назад, когда отправлялись на Восток, были уверены, что справятся за недели, ну может месяцы – выгонят врага со своей земли и вернутся домой.

Для бойцов с позывными "Рыжий" и "Зайчик" 14 июля – важный день. 4 года назад они бок о бок двинулись на Восток давать отпор агрессору в составе 34 батальона "Батькивщина" 57-й отдельной мотопехотной бригады.

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"В 2014 году слаженности было мало, но было больше патриотизма. Да, само желание. Думали, до 1 сентября (2014 года – 24 канал) закончим", – рассказывают бойцы.

Поэтому батальон до сих пор продолжает защищать страну.

С семьями и волонтерами, в основном в гражданском, 14 июля военные вспоминают через что прошли и делятся планами на будущее.

Главное – держаться вместе и в трудный час подставить друг другу плечо,
– обратился со сцены к ветеранам комбат.

Также комбат выразил свои соболезнования семьям 37 погибших собратьев и вручил почетные знаки бойцов бригады.

Больше – смотрите в видео.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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