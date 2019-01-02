В 2018 году Киев установил 28 температурных рекордов

2018 год был аномальным для Киева относительно температурных колебаний. Так, в украинской столице зафиксировали 28 рекордов.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Больше всего рекордов пришлось на май. Их было 12, и все они превысили предыдущие значения. В общем, в большинства месяцев было существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы. Исключение – март и ноябрь. Они, наоборот, были холоднее, чем ожидалось.

Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +9,5°С, что на 1,8°С превышает климатическую норму. Он поделил 7-8 место среди самых теплых лет с 1881 года,

– отметили в сообщении.

Самым морозным днем в 2018 году для столицы стало 26 февраля. Тогда температура воздуха опустилась до -16,0°С. А вот самым жарким было 15 августа. Температура в тени была +32,8°С.