15:04
2 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря 2018
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      В 2018 году Киев установил 28 температурных рекордов

      12 Читати новину українською
      У Киева за 2018-й насобиралось немало температурных рекордов
      У Киева за 2018-й насобиралось немало температурных рекордов / Фото из открытых источников

      2018 год был аномальным для Киева относительно температурных колебаний. Так, в украинской столице зафиксировали 28 рекордов.

      Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

      Читайте также: Как спастись во время схода снежной лавины: инфографика

      Больше всего рекордов пришлось на май. Их было 12, и все они превысили предыдущие значения. В общем, в большинства месяцев было существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы. Исключение – март и ноябрь. Они, наоборот, были холоднее, чем ожидалось.

      Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +9,5°С, что на 1,8°С превышает климатическую норму. Он поделил 7-8 место среди самых теплых лет с 1881 года,
      – отметили в сообщении.

      Самым морозным днем в 2018 году для столицы стало 26 февраля. Тогда температура воздуха опустилась до -16,0°С. А вот самым жарким было 15 августа. Температура в тени была +32,8°С.

      Теги: Новости Киева Погода
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кандидат Зеленський: прошу пана до "просмажування"
      сегодня , 15:00 Кандидат Зеленський: прошу пана до "просмажування"
      Максим Пансик 176
      Как спастись во время схода снежной лавины: инфографика
      сегодня , 14:30 Как спастись во время схода снежной лавины: инфографика
      35
      Краткий анализ новогоднего заявления Зеленского
      сегодня , 12:00 Краткий анализ новогоднего заявления Зеленского
      Ян Валетов 3741
      Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
      сегодня , 10:01 Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
      Марія Бондар 703
      "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      1 января , 19:00 "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      Іван Яковина 517
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук