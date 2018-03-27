В 2018 году в суд направят дела по депутатам, с которых сняли неприкосновенность, – Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил об уверенности в том, что дела по большинству депутатов, с которых сняли неприкосновенность, направят в суд в 2018 году.

"В этом году я уверен, что большинство из дел на депутатов, на которых было решение парламента о снятии депутатского иммунитета, будут доведены до судебных процессов", – передает слова генпрокурора "УП".

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Кроме того, Юрий Луценко заверил, что Надежда Савченко не последний народный депутат, которого ГПУ хочет привлечь к ответственности.

"Я видел материалы, которые свидетельствуют о следующих представлениях в парламент, они будут исключительно обоснованы и базироваться на полученных законным путем доказательствах", – заверил Юрий Луценко.