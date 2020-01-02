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      В 2019 году в результате авиакатастроф погибло 257 человек: вдвое меньше, чем в 2018

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      В 2019 жертв авиакатастроф стало меньше / pixabay

      Количество людей, погибших в катастрофах больших пассажирских самолетов в 2019 году, упало на 50%. В прошлом году погибли 257 человек, а в 2018 – 534.

      Крупнейшей авиакатастрофой стало падение самолета Boeing 737 Max в Эфиопии в марте, в результате которой погибли 157 человек. Об этом свидетельствует исследование To70 – консалтинговой компании в области авиации, сообщает "BBC Украина".

      Следует знать: Boeing скрывал проблемы с самолетом 737 MAX

      Это общая тенденция для отрасли: количество жертв уменьшается, а количество авиаперелетов, наоборот, значительно возрастает:

      • в 2019 году произошло 86 аварий крупных коммерческих самолетов, в частности, восемь смертельных инцидентов, в результате которых погибли 257 человек.
      • в 2018 году было 160 аварий, из них 13 инцидентов со смертями. Жертвами тогда стали 534 человека.

      Самым безопасным в истории мировой авиации был 2017 год. Тогда не было ни одной смертельной аварии пассажирских самолетов и только две смертельные авиакатастрофы самолетов с турбовинтовыми двигателями, которые привели к 13 смертям.

      Исследование To70 включает погибших пассажиров, членов экипажа самолетов и всех, кто погиб на земле в случае авиакатастрофы. Типы самолетов, охватываемые исследованиями – это самолеты, которыми пользуются большинство авиапассажиров во всем мире.

      Исследование не включало малые самолеты на пригородных маршрутах и ​​некоторые малые турбовинтовые самолеты. Оно тоже не охватывало аварии, связанные с военными полетами, учебными рейсами, частными рейсами, грузовыми самолетами и вертолетами.

      Отметим, что безопасность авиапассажиров оказалась в центре внимания в 2019 году после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 Max.

      В октябре 2018 года катастрофа Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air привела к гибели всех 189 человек на борту.

      Через пять месяцев разбился самолет эфиопской авиакомпании, погибли 157 человек, после чего всем самолетам Boeing 737 Max запретили перелеты.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Транспорт авиация Авиакатастрофа в Алматы исследования Аварии и ДТП
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