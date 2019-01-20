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      В 2019 году в России начнутся массовые протесты, и ей будет не до Донбасса, – профессор из РФ

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      В 2019 году в России начнутся массовые протесты
      В 2019 году в России начнутся массовые протесты / Иллюстративное фото

      В конце 2019 года в России могут начаться серьезные протесты, которые приведут к социальным и политическим изменениям. Следовательно, из-за внутренних проблем российская власть забудет о войне на Донбассе.

      Такое мнение выразил российский аналитик, профессор Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей, сообщает "Эспрессо".

      "Конец 2019-начало 2020 года может ознаменоваться серьезными социальными и политическими изменениями, массовыми выступлениями. Для России это было бы уже очень серьезно на самом деле", – выразил убеждение Соловей.

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      Он также прогнозирует, что в случае массовых протестов российская власть применит "силовой сценарий". Он сметет первую волну протестных акций, однако не сможет полностью их остановить, первой волной эти протесты не ограничатся.

      "Когда в России начнется политический кризис – сейчас он находится в латентной, скрытой фазе – то это будет продолжающийся кризис, он продлится около 2-3 лет. Она будет сопровождаться всплесками, спадами, то есть будет развиваться не линейно, а по синусоиде, как и положено политическим кризисам. Но результат будет один: это переустройство России как государства, то есть основание новой Российской республики", – считает российский профессор.

      И именно в этот момент у Украины появится шанс на выстраивание более или менее приемлемых взаимоотношений с Россией. Поскольку Россия будет сосредоточена на решении своих внутренних проблем, а не на том, чтобы проецировать силу, влияние, мощь наружу. Ей будет уж точно не до Донбасса,
      – резюмировал аналитик.

      К слову, ранее российский политолог и журналист Глеб Павловский спрогнозировал, что перед тем, как Владимира Путина на посту президента России заменит другой человек, РФ ожидает перестройка. И развал системы будет напоминать крах злополучного "русского мира".

      Отметим, что согласно результатам социологического опроса, в России рейтинг доверия к Путину опустился до 33,4% – исторического минимума.

      Теги: Новости России Война на Донбассе Новости политики Украина – Россия Протесты
      Источник: 24 Канал
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