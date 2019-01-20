В 2019 году в России начнутся массовые протесты, и ей будет не до Донбасса, – профессор из РФ

В конце 2019 года в России могут начаться серьезные протесты, которые приведут к социальным и политическим изменениям. Следовательно, из-за внутренних проблем российская власть забудет о войне на Донбассе.

Такое мнение выразил российский аналитик, профессор Московского государственного института международных отношений Валерий Соловей, сообщает "Эспрессо".

"Конец 2019-начало 2020 года может ознаменоваться серьезными социальными и политическими изменениями, массовыми выступлениями. Для России это было бы уже очень серьезно на самом деле", – выразил убеждение Соловей.

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Он также прогнозирует, что в случае массовых протестов российская власть применит "силовой сценарий". Он сметет первую волну протестных акций, однако не сможет полностью их остановить, первой волной эти протесты не ограничатся.

"Когда в России начнется политический кризис – сейчас он находится в латентной, скрытой фазе – то это будет продолжающийся кризис, он продлится около 2-3 лет. Она будет сопровождаться всплесками, спадами, то есть будет развиваться не линейно, а по синусоиде, как и положено политическим кризисам. Но результат будет один: это переустройство России как государства, то есть основание новой Российской республики", – считает российский профессор.

И именно в этот момент у Украины появится шанс на выстраивание более или менее приемлемых взаимоотношений с Россией. Поскольку Россия будет сосредоточена на решении своих внутренних проблем, а не на том, чтобы проецировать силу, влияние, мощь наружу. Ей будет уж точно не до Донбасса,

– резюмировал аналитик.

К слову, ранее российский политолог и журналист Глеб Павловский спрогнозировал, что перед тем, как Владимира Путина на посту президента России заменит другой человек, РФ ожидает перестройка. И развал системы будет напоминать крах злополучного "русского мира".



Отметим, что согласно результатам социологического опроса, в России рейтинг доверия к Путину опустился до 33,4% – исторического минимума.