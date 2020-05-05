В 2019 украинские металлурги увеличили капинвестиции до 50 долларов на тонну стали

"В 2019 году капитальные инвестиции в стальной сегмент в Украине в расчете на тонну стали были рекордно высокими с 2007 года и составили около $50. Отечественные компании, воспользовавшись ситуацией хорошей конъюнктуры в 2018 году и первой половине 2019 года, начали крупные проекты. Это нормально, ведь нам нужно ликвидировать отставание от остального мира. По нашим расчетам, только за 2014-2018 гг. у нас накопилось отставание в инвестициях в $3 млрд, если сравнивать уровень инвестиций у нас и в среднем в мире. Показатель в $50 на тонну стали для нас рекордно высокий, но это нормальный среднемировой уровень", – отмечает Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center.



Удельный вес капинвестиций ГМК к общему их объему в стране в 2018-2019 гг. составлял 8,1% и 8,5% соответственно, в промышленности – 19% и 21,3%.



Общий объем капинвестиций четырех крупнейших компаний отечественного горно-металлургического комплекса составил:



• В 2017 году – $942,1 млн;

• В 2018 году – $1,425 млрд;

• В 2019 году – $1,66 млрд.



В 2020 году компании могут освоить такие объемы капинвестиций:



• "Метинтвест" – $650 млн.

• "Интерпайп" – около $40 млн.

• Ferrexpo – примерно $150.

• "АрселорМиттал Кривой Рог" сохраняет планы вложить около $1,5 млрд в течение ближайших пяти лет.