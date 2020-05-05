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      В 2019 украинские металлурги увеличили капинвестиции до 50 долларов на тонну стали

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      ГМК
      ГМК / 5.ua

      Это рекордно высокий для Украины показатель, он соответствует среднемировому уровню.

      Компании украинского горно-металлургического комплекса в 2019 году увеличили объем капитальных инвестиций на 37,3% по сравнению с 2018 годом – до 1,914 млрд долларов.

      Согласно расчетам аналитиков GMK Center, такой объем капинвестиций соответствует среднемировому показателю в $50 на тонну стали.

      "В 2019 году капитальные инвестиции в стальной сегмент в Украине в расчете на тонну стали были рекордно высокими с 2007 года и составили около $50. Отечественные компании, воспользовавшись ситуацией хорошей конъюнктуры в 2018 году и первой половине 2019 года, начали крупные проекты. Это нормально, ведь нам нужно ликвидировать отставание от остального мира. По нашим расчетам, только за 2014-2018 гг. у нас накопилось отставание в инвестициях в $3 млрд, если сравнивать уровень инвестиций у нас и в среднем в мире. Показатель в $50 на тонну стали для нас рекордно высокий, но это нормальный среднемировой уровень", – отмечает Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center.

      Удельный вес капинвестиций ГМК к общему их объему в стране в 2018-2019 гг. составлял 8,1% и 8,5% соответственно, в промышленности – 19% и 21,3%.

      Общий объем капинвестиций четырех крупнейших компаний отечественного горно-металлургического комплекса составил:

      • В 2017 году – $942,1 млн;
      • В 2018 году – $1,425 млрд;
      • В 2019 году – $1,66 млрд.

      В 2020 году компании могут освоить такие объемы капинвестиций:

      • "Метинтвест" – $650 млн.
      • "Интерпайп" – около $40 млн.
      •  Ferrexpo – примерно $150.
      • "АрселорМиттал Кривой Рог" сохраняет планы вложить около $1,5 млрд в течение ближайших пяти лет. 
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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Металлургия
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