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      В 2020 году прожиточный минимум должен увеличиться, – Зеленский

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      В 2020 году прожиточный минимум должен увеличиться, – Зеленский
      В 2020 году прожиточный минимум должен увеличиться, – Зеленский / Getty images

      Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году прожиточный минимум должен увеличиваться и стать реальным. Кабмин заложил в проект бюджета на 2020 год прожиточный минимум в 2027 гривен.

      Президент Украины не помнит, на какую конечную цифру выйдет правительство, но реальный прожиточный минимум будет примерно 4200-4300 гривен по сегодняшнему курсу.

      Что такое прожиточный минимум?Сумма, необходимая для минимального удовлетворения потребностей человека. При расчете берется во внимание набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.

      Важно: Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция конференции

      С июля 2019 года прожиточный минимум составляет:

      • на одного человека – 1936 гривен;
      • для детей в возрасте до 6 лет – 1699 гривен;
      • для детей от 6 до 18 лет – 2118 гривен;
      • для трудоспособных лиц – 2007 гривен;
      • для лиц, утративших трудоспособность – 1564 гривен.

      В Кабмине уверяли, что реальный прожиточный минимум должен быть значительно больше от заложенного на 2020 год, по его расчетам – это более 4 тысяч гривен.

      Мы подготовили для вас главные тезисы, о чем уже говорил президент Украины во время пресс-марафона – читайте здесь.

      прожитковий мінімум, державний бюджет
      В 2020 году увеличатся доходы и расходы бюджета / Инфографика 24 канала

      проєкт державного бюджету на 2020 рік, проєкт кошторису
      Новации проекта бюджета/ Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция
      сегодня
      3506
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Пресс-марафон Зеленского Кабинет Министров Украины Деньги Бюджет 2020 Бюджет
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