В 2020 году прожиточный минимум должен увеличиться, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году прожиточный минимум должен увеличиваться и стать реальным. Кабмин заложил в проект бюджета на 2020 год прожиточный минимум в 2027 гривен.

Президент Украины не помнит, на какую конечную цифру выйдет правительство, но реальный прожиточный минимум будет примерно 4200-4300 гривен по сегодняшнему курсу.

Что такое прожиточный минимум?Сумма, необходимая для минимального удовлетворения потребностей человека. При расчете берется во внимание набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.

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С июля 2019 года прожиточный минимум составляет:

на одного человека – 1936 гривен;

для детей в возрасте до 6 лет – 1699 гривен;

для детей от 6 до 18 лет – 2118 гривен;

для трудоспособных лиц – 2007 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность – 1564 гривен.

В Кабмине уверяли, что реальный прожиточный минимум должен быть значительно больше от заложенного на 2020 год, по его расчетам – это более 4 тысяч гривен.

Мы подготовили для вас главные тезисы, о чем уже говорил президент Украины во время пресс-марафона – читайте здесь.



В 2020 году увеличатся доходы и расходы бюджета / Инфографика 24 канала



Новации проекта бюджета/ Инфографика 24 канала