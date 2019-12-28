В 2020 году стартует десятилетие "молодых стариков", которые изменят мир, – The Economist

В 2020 году начнется десятилетие "молориков" или "молодых стариков" – так японцы называют людей в возрасте от 65 до 75 лет. Подъем рождаемости в богатых странах пришелся на 1955-1960 годы. Продолжая работать, оставаясь социально активными, дети бэби-бума в своей новой ипостаси как "молодые старики" снова изменят мир.

Обычно пенсионным возрастом считают 65 лет. И в 2020-2025-х исполнится ровно же столько после бэби-бума. Можно было бы ожидать, что очень быстро наступит вспышка появления пенсионеров благодаря тем, кто родился в 55-60 годах прошлого века. Но дело в том, что они не уходят на пенсию, пишет The Economist.

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Дети бэби-бума продолжают работать и оставаться социально активными. В своей новой ипостаси они как "молодые старики" снова изменят мир. Ведь они это уже делали на разных этапах своей жизни.

"Молориков" больше, они здоровее и богаче, чем предыдущие старшие поколения

"Молориков" больше, они здоровее и богаче, чем предыдущие старшие поколения. В богатых странах в 2020 году граждан в возрасте от 65 до 74 лет будет 134 миллиона или 11% от общего количества населения. В 2000 году их было 99 миллионов (8% от населения). Это самый быстрый темп роста среди всех крупных возрастных групп.

Здоровье ухудшается с возрастом. Но "молодые старики" сопротивляются этому лучше, чем большинство. По данным ВОЗ, в 2000-2015 годах продолжительность жизни в среднем выросла на 3,7 года. Из них 3,2 года проходят с хорошим здоровьем.

"Молодые старики" также имеют хорошее финансовое положение. С 1989 по 2013 год среднее состояние семей в США, главе которых более 62 лет, выросло на 40% – до 210 тысяч долларов в год. В то же время богатство других возрастных групп уменьшалось.

Потенциальные пенсионеры на самом деле довольно заняты. В 2016 году пятая часть людей в возрасте 65-69 лет в состоятельных странах продолжали работать. И количество таких работников в дальнейшем быстро растет.

Работа помогает оставаться здоровыми дольше

Именно работа – один из факторов, который помогает оставаться здоровыми дольше. В Германии исследование показало, что люди, которые продолжают работать после пенсионного возраста, замедляют процесс потери когнитивных возможностей, связанный со старением. В среднем они имеют такие же когнитивные способности, как на 1,5 года моложе люди.Словом, "молодые старики" – не рядовая группа пожилых людей. Они бросают вызов традиционным ожиданиям, согласно которым пенсионеры носят домашние тапочки и нянчат внуков. Это радикально изменит финансовый, потребительский рынки, а также рынок услуг.

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Старше 60 лет люди стали группой клиентов авиалиний, которая быстрее всего растет. Они стали жизненно важной группой для индустрии туризма, потому что тратят больше, когда едут за границу в отпуск, чем взрослые младшего возраста.

Люди в возрасте за 60 меняют сферу образования

Люди в возрасте за 60 меняют и сферу образования. Так, на подразделении последипломного образования Гарвардского университета больше студентов, чем на всех кафедрах в целом. А через важность пенсий "молодые старики" превращают страховые компании с пассивных поставщиков фиксированных ежегодных выплат на службу, которая предоставляет активные финансовые услуги клиентам, желающим более активно управлять своими сбережениями.

Какие преимущества получат экономика и общество

Подъем такой категории людей будет благом как для них самих, так и для экономики и общества. Много руководителей компаний и кадровиков считают, что с возрастом производительность падает. Но исследование страховых фирм в Германии показало, что старшие работники демонстрируют производительность на уровне чуть выше среднего. А команды, которые состоят из кадров разного возраста, самые продуктивные.

Общество тоже должно быть довольным, потому что государственные расходы на пенсии и здравоохранение будут ниже, чем обычно. Поскольку люди продолжают работать и меньше нуждаются в медицинском уходе.

Важно изменить отношение к пожилым людям

Однако, чтобы так и произошло, необходимо воплощение трех больших изменений под давлением самих "молодых стариков". Самое важное из них – изменение отношения к старшим людям. В частности, не стоит ожидать, что после 60 лет наступает время задрать ноги и тихо отойти на задний план.

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Многие компании дискриминируют старших работников, предлагая тренинги только молодым или ограничивая их частичной занятостью. Новое поколение активных работников за 60 потребуют, чтобы компании стали более дружественными к ним и в процессе помогли изменить отношение к возрасту как таковому.