"В 20 лет мои дети стали седыми": убийца Гонгадзе обвинил журналистов в бедах его семьи

Обвиняемый в резонансном убийстве журналиста Георгия Гонгадзе бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач, которого приговорили к пожизненному заключению, после судебного заседания в Верховном суде эмоционально обвинил присутствующих журналистов в бедах его семьи.

Об этом сообщила журналистка 24 канала Екатерина Петренко из Верховного суда.

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Я офицер, который 43 года отдал службе, но я знаю, что вам нужна не правда, а истина. Вам надо что-то такое лживое... Поэтому вы довели мою родню, в 20 лет мои дети стали седыми. А почему они стали седыми? От лжи! У нас 20 лет идет борьба между уголовными кланами, где я политическая жертва,

– сбивчиво говорил Пукач во время общения с журналистами.

Также он назвал себя "политической жертвой политических и криминальных кланов". И снова добавил, что его, мол, долго не объявляли в розыск правоохранительные органы, потому что знали, где он находится, и не спешили задерживать.

"Почему мои родители и дети живут в бедности? Почему у меня нет замков, я не уехал никуда с прокурором в Монако, не сбежал в Лондон? Как же меня разыскивали, когда я держал 5 коров и меня приглашали в то время "в гости" СБУ, ГПУ, МВД, генеральный полковник? Они не хотели меня задерживать и объявлять в розыск. Все знали, где я жил в деревне и держал своих коров. Срок давности моего преступления истек, а мне предъявили обвинения, так как ГПУ выполняла политический заказ. Поэтому я политическая жертва борьбы между кланами. Они не имели права присуждать мне пожизненное", – сказал Пукач.



Суд над Пукачем / фото 24 канала, Екатерина Петренко

При каких условиях Пукач может выйти на свободу?

Пукач может оказаться на свободе по закону Савченко. На рассмотрении дела в Верховном суде стало известно, что в кассационных жалобах защитники Пукача просят смягчить ему наказание. Защитники осужденного хотят добиться, чтобы пожизненное лишение свободы заменили другим наказанием – 15 лет лишения свободы. Если бы требования его защитников удовлетворили, Пукача сразу бы освободили из-под стражи в зале суда. Пукач также даже имел бы право требовать компенсацию, поскольку пробыл под стражей по закону Савченко больше, чем 15 лет.

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Что известно об убийстве и деле Гонгадзе?

В 2000 году в лесу под Таращей Киевской области нашли тело без головы. Считается, что это тело убитого журналиста Георгия Гонгадзе.

За убийство Гонгадзе в 2008 году осудили троих экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины: Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд назначил им сроки заключения от 12 до 13 лет за решеткой.

В январе 2013 года к пожизненному заключению приговорили бывшего начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача.

В 2000 году журналиста Алексея Подольского также похитили и вывезли в лес. Среди организаторов и исполнителей похищения был Пукач.