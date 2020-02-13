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      В 21:00 государство потеряет из-за затопления две прибыльные шахты, – народный депутат Волынец

      122 Читати новину українською
      Михаил Волынец / gordonua.com

      На шахте Южнодонбасская №1 сложилась чрезвычайная ситуация – сегодня 13 февраля из-за долгов за электроэнергию в размере 27,5 млн. грн на шахте отключили вентиляторы основного проветривания, выключены агрегаты водоотлива, что приведет к скорому затоплению этой шахты и соседней – шахты им. Сургая.

      Об этом в видеосообщении на странице в сети Facebook сообщил народный депутат Михаил Волынец.

      "Через 4,5 часа будут затоплены камеры центрального водоотлива нижнего горизонта, а значит, есть высокий риск затопления шахты имени Сургая, – новейшей, самой современной шахты, которая добывает дефицитный уголь марки К. Всего две шахты в стране добывают этот уголь. А значит, это угроза остановки коксохимических комбинатов и предприятий металлургической промышленности", – сообщил Михаил Волынец.

      По словам Михаила Волынца, проблема задолженности госшахтам систематически игнорировалась, хотя было обещание президента и правительства погасить задолженность перед госшахтами в размере 1 млрд. 350 млн. грн. В чрезвычайной ситуации народный депутат обвинил министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

      Он также сообщил, что на своем собрании 12 февраля Совет профсоюзов угольной промышленности высказал недоверие министру Алексею Оржелю и всем некомпетентным людям его окружения. Михаил Волынец обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку.

      "Господин премьер-министр Гончарук, в Вашей компетенции сейчас применить все меры, чтобы долги за поставленный уголь шахты были погашены, в Вашей прямой ответственности дать указание министру Оржелю включить электроэнергию на шахту и провести расчет за потребленную электроэнергию", – отметил Михаил Волынец.

      Как ранее сообщалось, шахте Южнодонбасская №1 отключают электроэнергию за долги, что приведет к ее затоплению и техногенной катастрофе в Угледаре.

       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Чрезвычайное происшествие
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