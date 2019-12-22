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      В 23 регионах проходят выборы в объединенные территориальные общины

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      В Украине проходят выборы в ОТО / dt.ua

      Первые местные выборы проходят в 86 объединенных территориальных общинах. В них выберут депутатов и глав соответствующих сельских, поселковых и городских советов ОТО.

      Для проведения первых местных выборов образовали 119 территориальных избирательных комиссий, в 86 объединенных территориальных общинах выборы проходят впервые, сообщили на сайте Нацполиции.

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      По состоянию на 7 утра избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии, полиция взяла их под круглосуточную охрану,
      – сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

      По его словам, с начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений избирательного процесса. А именно: незаконную агитацию – 14 раз, подкуп избирателей – 5 случаев, фальсификацию избирательных документов – 4 раза.

      вибори отг
      Где проходят местные выборы в ОТО

      Еще в 6 объединенных территориальных общинах (ОТО) выборы пройдут 29 декабря.
      Ранее Центральная избирательная комиссия сообщала, что в некоторых ОТО организация избирательного процесса оказалась под угрозой срыва. Причина – невыполнение некоторыми членами районных избирательных комиссий своих обязанностей.

      Что известно о ОТГ в Украине

      • Объединенная территориальная община – добровольное объединение жителей нескольких сел, поселков или городов в один административный центр.
      • Создание ОТО в Украине стало возможным благодаря реформе децентрализации.
      • В течение почти четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 30 июня 2019 года, первые местные выборы провели в 896 объединенных территориальных общинах.
      • После проведения выборов 22 декабря и в 29 декабря 2019 года общее количество ОТО, в которых прошли первые местные выборы, составит 988.

      Для проведения первых местных выборов образовали 119 территориальных избирательных комиссий, в 86 объединенных территориальных общинах выборы проходят впервые,

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Местные выборы 2020 Децентрализация ЦИК Полиция
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