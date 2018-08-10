В Европы проходит самая масштабная забастовка Ryanair за всю историю авиакомпании: детали

Работники ирландского лоукостера Ryanair проводят самую масштабную за всю историю авиакомпании забастовку. Уже отменены 400 рейсов, 250 из них – в Германии.

55 тысячам пассажиров уже предложили перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет, передает DW.

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Протестная акция началась в 3 ночи в пятницу, 10 августа и продлится 24 часа. В связи с забастовкой, проходящей в Германии, Бельгии, Швеции, Ирландии и Нидерландах, руководство авиаперевозчика аннулировало около 400 рейсов.

Отмечается, что больше всего пострадала Германия. В частности, аннулированы практически все рейсы, которые должны были стартовать из немецких аэропортов утром 10 августа. Только днем ​​из страны снова начнут вылетать самолеты Ryanair, однако речь идет лишь об обратных рейсах в другие страны, не охваченных забастовкой пилотов.

Всего от забастовки пострадали около 55 тысяч пассажиров, из них – более 42 тысяч в Германии. Им уже предложили перенести полет на другой день или получить назад деньги за билеты. Выплату других компенсаций пассажирам руководство Ryanair отклоняет.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair 10 августа отменила 20 из 300 запланированных рейсов в Ирландию и обратно. Известно, шо персонал лоукоста требует улучшения условий работы и оплаты труда. Свою очередь, в авиакомпании уверяют, что уже выплачивают своим бортпроводникам в 40 тысяч евро в год, а также, что они получают 14 выходных дней каждый месяц и оплачиваемые больничные.