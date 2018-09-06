В администрации Порошенко есть комната, которая может превращаться в "закрытый бункер"

Бывший заместитель главы Администрации Президента Украины Петра Порошенко Дмитрий Шимкив прокомментировал слухи о том, что в АП существует переговорная комната, где включают супершумы, и которую нельзя прослушивать. Так, он заверил, что не видел такой комнаты, но технологически ее можно было создать.

Об этом Шимкив рассказал в интервью "Украинской правде".

При этом он признался, что в АП существует ситуационная комната, где проходят важные совещания, которая имеет должный уровень защиты для совершенно секретной беседы.

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"Есть определенное оборудование, которое включается и комната превращается в закрытый бункер. Но это нормальные требования", – сказал Шимкив.

Он добавил, что если в этой комнате включается определенный уровень оборудования, то становится невозможно снять звук и ее не может прослушивать ни Служба безопасности, ни детективы Национального антикоррупционного бюро.