В Администрации Порошенко сообщили, о чем он будет говорить с Меркель
В четверг, 1 ноября, Ангела Меркель в Киеве встретится с Петром Порошенко.
Об этом сообщили в администрации главы государства.
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Политические лидеры планируют обсудить ситуацию на Донбассе, в оккупированном Крыму и в акватории Азовского моря и Керченском проливе.
Отмечается, что на встрече они "скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации Минских договоренностей и усиления международной коалиции в рамках противодействия продолжающейся российской агрессии".
Также Порошенко и Меркель обсудят вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепление энергетической безопасности Украины и ЕС.
В ходе переговоров речь пойдет об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией.