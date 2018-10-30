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      В Администрации Порошенко сообщили, о чем он будет говорить с Меркель

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      Петр Порошенко и Ангела Меркель
      Петр Порошенко и Ангела Меркель / gettyimages

      В четверг, 1 ноября, Ангела Меркель в Киеве встретится с Петром Порошенко.

      Об этом сообщили в администрации главы государства.

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      Политические лидеры планируют обсудить ситуацию на Донбассе, в оккупированном Крыму и в акватории Азовского моря и Керченском проливе.

      Отмечается, что на встрече они "скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации Минских договоренностей и усиления международной коалиции в рамках противодействия продолжающейся российской агрессии".

      Также Порошенко и Меркель обсудят вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепление энергетической безопасности Украины и ЕС.

      В ходе переговоров речь пойдет об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией.

      Теги: Новости политики Ангела Меркель Петр Порошенко Администрация Президента
      Источник: 24 канал
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