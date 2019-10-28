В админсуде Киева подрались из-за проспектов Бандеры и Шухевича – видео

В административном суде Киева произошла драка между членами ВО "Свобода" и участниками пророссийских движений из-за проспектов Бандеры и Шухевича.

Там рассматривают иск так называемых "Еврейской правозащитной группы" и "Антифашистской правозащитной лиги" по поводу переименования проспектов.

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Во время заседания в переполненный зал попытались зайти несколько сторонников России. Их проукраинские активисты вытолкали в коридор силой.

Вон выход. Здесь Украина, здесь ваших Ватутина и Путиных не будет. Вы, титуханы, пришли здесь, на украинской земле, права качать. Хотите в Россию – поезжайте в Россию,

– говорят активисты.

В результате этого между ними и вспыхнула массовая драка. Кроме того, в милицию также дошло сообщение о заминировании суда.

Пророссийские активисты также заявили, что не доверяют всей коллегии судей в связи с изменением судьи, поскольку, по их мнению, судьи предвзяты, пишет "Цензор.нет". Они написали заявление об отводе коллегии судей.

Активисты отмечают, что недоверие – необосновано. В конце концов, коллегия судей приняла решение, что заявление об отводе будет рассматривать другой судья. Даты рассмотрения нет.

Что происходит с проспектами Бандеры и Шухевича в Киеве?

Московский проспект переименовали в честь Степана Бандеры в 2016 году решением Киевского городского совета (87 депутатов голосовали "за"). Проспект Ватутина стал проспектом Шухевича в 2017 году при поддержке 69 депутатов горсовета.

Однако 25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов, вернув им советские названия.

Истцом выступила одиозная Елена Бережная, мать погибшей "регионалки" Ирины Бережной. В суде она пыталась доказать, что названия "проспект Ватутина и проспект Московский" для Киева являются историческими.

Это решение нарушает закон о декоммунизации, который действует в Украине с 2015 года. Поскольку законодательство запрещает советскую символику и осуждает коммунистический режим. Отметим, что в рамках закона в Украине переименовали сотни улиц и населенных пунктов, у которых были советские названия.



Чем известные люди, чьи имена носят (и носили) упомянутые проспекты