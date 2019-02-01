В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков с рекордной партией кокаина: фото

Власти африканской страны Кабо-Верде задержала 11 российских моряков по подозрению в контрабанде наркотиков. В контейнерах в трюме пытались провезти их рекордное количество – почти 10 тонн.

Об этом сообщает посольство России в островном государстве.

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Местные СМИ сообщают, что это самая большая конфискация наркотиков в истории страны.

Факт задержания российских моряков был. Мы находимся в тесном контакте с органами следствия, непосредственно с задержанными. Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации,

– цитирует российское посольство "РИА Новости".

Издание Rtp отмечает, что судно передвигалось под флагами Панамы, его задержали 31 января. Судно из Южной Америки следовало в город Танжер в северной части Марокко – из него изъяли 260 тюков общим весом 9,57 тонны кокаина.

Местные правоохранители объяснили, о подозрительном судне их заранее предупредил Морской центр анализа и операций (платформа, которая занимается борьбой с незаконным оборотом наркотиков, в которую входят представители семи государств ЕС, – 24 канал).



Наркотики упаковали в мешки / Источник: pj.gov.cv/

Издание Santiagomagazine добавляет, что найти, задержать и разгрузить судно правоохранителям Кабо-Верде помогали французские и португальские полицейские.

В Италии тоже "рекорд". Правоохранители изъяли крупнейшую за последние 25 лет партию кокаина – целых две тонны. Ее наркодельцы должны были получить около полумиллиона евро. Преступники спрятали 60 мешков кокаина в контейнере в порту Генуи. Оттуда контрабанда должна была ехать в Испанию – в Барселону.