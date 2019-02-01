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      В Африке зафиксировали вторую масштабную вспышку самой опасной болезни

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      Вспышка Эболы в Конго
      Вспышка Эболы в Конго / pixabay.com

      В Демократической Республике Конго зафиксировали вторую наиболее масштабную в истории вспышку лихорадки Эбола.

      За последние полгода в Конго 740 человек заразились вирусом Эбола, 460 из них умерли, 30% зараженных – дети, сообщили в ООН.

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      Организация и правительство страны сейчас принимают все возможные действия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Им удалось взять под контроль 3 города.

       
      Эбола – что это?
      Один из самых ужасных вирусов на планете. Эбола является отдаленным родственником некоторых легочных вирусов, кори и бешенства. Но в результате эволюции он сконцентрировал в себе самое худшее из всех известных вирусов. Первый случай вспышки заболевания вирусом Эбола произошел в Заире, в 1976 году.

      Тем не менее, в одном, где были вспышки, из-за постоянных перемещений населения и отсутствия профилактических мер – вирус продолжает распространяться.

      Эта вспышка Эболы – 10-я и самая масштабная в Конго. В целом она является второй самой масштабной в истории – после вспышки Эболы в 2014-2016 годах в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Конго Вирус Эбола
      Источник: Здоров'я 24
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