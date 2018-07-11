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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В аэропорту Анталии застряли 170 украинцев

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Украинцы застряли в аэропорту Анталии
Украинцы застряли в аэропорту Анталии / antalyatransferservice.com

Украинские туристы не могут вылететь из аэропорта Анталии уже более 12 часов. Рейса в Киев ожидают 170 туристов, в том числе 30 детей.

Пассажиры находятся в зале посадки, самолета пока нет. Об этом ТСН.ua сообщил один из туристов.

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"Компания Join Up! не объясняет причин и не спешит предоставить питание или даже воду", – отметил он.

Сначала украинцы получили посадочные документы на рейс SkyUp, но потом их сменили на Anda Air. Однако, посадки до сих пор нет.

Отметим, этим летом уже не раз возникали ситауции с задержкой или переносом рейсов из Украины и наоборот. Много таких случаев связано с авиакомпанией Bravo Airways и туроператором Join Up! В Госавиаслужбе заявили, что не могут забрать лицензию у авиаперевозчика и не имеют полномочий на проверку туроператора.

Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Турции авиация Путешествия
Источник: 24 канал
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