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      В аэропорту "Борисполь" устроили музыкальный флешмоб в честь "киборгов": захватывающее видео

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      В аэропорту "Борисполь" устроили музыкальный флешмоб в честь "киборгов"
      В аэропорту "Борисполь" устроили музыкальный флешмоб в честь "киборгов" / Фото Егора Скорины

      В аэропорту "Борисполь" в понедельник, 21 января, состоялся музыкальный флешмоб к четвертой годовщине 242-дневной героической обороны Международного аэропорта "Донецк".

      Музыкальное действо состоялось при участии оркестров Вооруженных Сил Украины.

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      В международном аэропорту "Борисполь" собралось около сотни артистов. Посмотреть на музыкальный флешмоб пришли многие пассажиры и желающие.

      Музыкальный флешмоб в честь "киборгов" в аэропорту "Борисполь": смотрите видео

      К слову, в Киеве в этот же день на территории Минобороны состоялись мероприятия по чествованию погибших защитников Донецкого аэропорта. В мероприятиях принимали участие президент Петр Порошенко с женой Мариной, министр обороны Степан Полторак и родственники погибших.

      Что известно о боях за Донецкий аэропорт?
      Они продолжались с сентября 2014 года до 21 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками и бойцами-добровольцами с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок с другой. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибли 58 защитников Украины. 21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект полностью разрушен и он был не пригодным для обороны.
      Оборона терминалов аэропорта длилась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".

      Теги: Новости Украины Киборги Вооруженные силы Украины Донецкий аэропорт Новости Борисполя
      Источник: 24 канал
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