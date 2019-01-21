В аэропорту "Борисполь" устроили музыкальный флешмоб в честь "киборгов": захватывающее видео

В аэропорту "Борисполь" в понедельник, 21 января, состоялся музыкальный флешмоб к четвертой годовщине 242-дневной героической обороны Международного аэропорта "Донецк".

Музыкальное действо состоялось при участии оркестров Вооруженных Сил Украины.

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В международном аэропорту "Борисполь" собралось около сотни артистов. Посмотреть на музыкальный флешмоб пришли многие пассажиры и желающие.

Музыкальный флешмоб в честь "киборгов" в аэропорту "Борисполь": смотрите видео

К слову, в Киеве в этот же день на территории Минобороны состоялись мероприятия по чествованию погибших защитников Донецкого аэропорта. В мероприятиях принимали участие президент Петр Порошенко с женой Мариной, министр обороны Степан Полторак и родственники погибших.

Что известно о боях за Донецкий аэропорт?

Они продолжались с сентября 2014 года до 21 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками и бойцами-добровольцами с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок с другой. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибли 58 защитников Украины. 21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект полностью разрушен и он был не пригодным для обороны.

Оборона терминалов аэропорта длилась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".