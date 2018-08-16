В аэропорту "Киев" из-за непогоды отменили несколько рейсов
Из-за непогоды, которая бушевала в Киеве в ночь на 16 августа, в столичном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского отменили несколько рейсов.
Об этом говорится на официальном сайте аэропорта.
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По меньшей мере три рейса было отменено и 19 вылетели с опозданием. Многие пассажиры несколько часов ждали информацию о своих рейсах.
Отметим, что в ночь на четверг, 16 августа, Киев накрыла мощная непогода: в столице ночью прошел сильный дождь с грозой, в результате чего значительного подтопления претерпел ряд улиц, в частности, Крещатик. На улицах лежали поломанные ветки и поваленные деревья, вымытая грязь и мусор.
Источник: 24 Канал
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