В аэропорту "Киев" экстренно сел самолет: пассажиров долго не выпускали из салона

В воскресенье вечером, 9 декабря, в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) экстренно сел самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который выполнял рейс из Брюсселя в Киев и не смог перед этим приземлиться в аэропорту "Борисполь" из-за аварии другого самолета.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на пассажиров авиасудна.

24 канал сообщал, что 9 декабря в аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета из-за жесткей посадки. Какой именно это был самолет – пока неизвестно. Из-за аварии самолеты, которые должны были садиться в "Борисполе", начали направлять в другие аэропорты и города.

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Так, самолет, следовавший из Брюсселя в Киев, тоже должен был приземлиться в "Борисполе", но из-за упомянутой аварии посадку рейса перенесли в аэропорт "Киев".

Однако после приземления в аэропорту "Киев" пассажиров самолета МАУ долгое время не выпускали из лайнера. Они требовали от экипажа выпустить их и расценивали это, как держание в заложниках. Пассажиры также пытались вырваться из самолета.

Впоследствии командир рейса Брюссель – Киев пообещал пассажирам, что их выпустят. И около 21:00 стало известно, что пассажиров все-таки выпустили из самолета, однако они еще ожидают свой багаж.