В аэропорту "Киев" люди блокируют авиарейсы: СМИ назвали причину
В воскресенье, 17 июня, в аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского ("Жуляны") пассажиры устроили блокирование вылетов самолетов. Все потому, что в аэропорту возникли проблемы с отправкой рейса в Грузию.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на одну из пассажирок, которая должна была лететь этим авиарейсом.
"Мы приехали на 8:45 утра лететь рейсом Киев - Тбилиси в Грузию. Наш самолет задержали на 2 часа, посадка должна была быть в 11:00. Позже представитель аэропорта вышел к нам и сообщил, что посадка на рейс будет уже в 20:00", – рассказала пассажирка.
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Она добавила, что соответствующий самолет находится на территории аэропорта "Киев".
Он (самолет) должен был нас забрать, однако в Тель-Авиве сломался самолет и вот наш сейчас полетит сначала в Тель-Авив, а только потом вернется за нами,
– уточнила женщина.
Она также рассказала, что недовольные люди начали бунтовать, перекрывать выходы, блокировать отправку других самолетов с требованиями предоставить им самолет.
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