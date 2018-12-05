В аэропорту "Киев" самолет совершил небольшую аварию: фото

В среду, 5 декабря, в аэропорту "Киев" имени Сикорского (Жуляны) самолет авиакомпании "Мотор Сич" столкнулся с наземным источником электропитания.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

"ЯК-40 "Моторсичи" не разминулся с генератором. ЯК-40 победил", – коротко сообщил волонтер.

Читайте также: Экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался во второй раз

Пресс-секретарь аэропорта "Киев" Галина Богданенко рассказала "Громадському", что в результате инцидента никто не пострадал, однако у самолета повреждено крыло.

По предварительной информации, инцидент произошел по вине пилота, который начал движение без соответствующей команды,

– добавила пресс-секретарь аэропорта.

Она также отметила, что обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

Информация в расписании рейсов аэропорта свидетельствует, что рейс M9254, который должен был отправиться из Киева в Одессу в 9:50 перенесли на 14:00. Этот авиарейс должен был выполнить самолет Як-40 с регистрационным номером UR-MSX, который и столкнулся с генератором.