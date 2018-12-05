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      В аэропорту "Киев" самолет совершил небольшую аварию: фото

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      В аэропорту "Киев" самолет совершил небольшую аварию
      В аэропорту "Киев" самолет совершил небольшую аварию / Фото из свободных источников

      В среду, 5 декабря, в аэропорту "Киев" имени Сикорского (Жуляны) самолет авиакомпании "Мотор Сич" столкнулся с наземным источником электропитания.

      Об этом в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

      "ЯК-40 "Моторсичи" не разминулся с генератором. ЯК-40 победил", – коротко сообщил волонтер.

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      Пресс-секретарь аэропорта "Киев" Галина Богданенко рассказала "Громадському", что в результате инцидента никто не пострадал, однако у самолета повреждено крыло.

      По предварительной информации, инцидент произошел по вине пилота, который начал движение без соответствующей команды,
      – добавила пресс-секретарь аэропорта.

      Она также отметила, что обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

      Информация в расписании рейсов аэропорта свидетельствует, что рейс M9254, который должен был отправиться из Киева в Одессу в 9:50 перенесли на 14:00. Этот авиарейс должен был выполнить самолет Як-40 с регистрационным номером UR-MSX, который и столкнулся с генератором.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Одессы Транспорт Аварии и ДТП авиация
      Источник: 24 Канал
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