В аэропорту "Киев" самолет совершил небольшую аварию: фото
В среду, 5 декабря, в аэропорту "Киев" имени Сикорского (Жуляны) самолет авиакомпании "Мотор Сич" столкнулся с наземным источником электропитания.
Об этом в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.
"ЯК-40 "Моторсичи" не разминулся с генератором. ЯК-40 победил", – коротко сообщил волонтер.
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Пресс-секретарь аэропорта "Киев" Галина Богданенко рассказала "Громадському", что в результате инцидента никто не пострадал, однако у самолета повреждено крыло.
По предварительной информации, инцидент произошел по вине пилота, который начал движение без соответствующей команды,
– добавила пресс-секретарь аэропорта.
Она также отметила, что обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.
Информация в расписании рейсов аэропорта свидетельствует, что рейс M9254, который должен был отправиться из Киева в Одессу в 9:50 перенесли на 14:00. Этот авиарейс должен был выполнить самолет Як-40 с регистрационным номером UR-MSX, который и столкнулся с генератором.
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