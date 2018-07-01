В аэропорту "Киев" вновь вспыхнул скандал с украинскими туристами: детали истории

В аэропорту "Киев" (Жуляны) снова вспыхнул скандал из-за проблемы с отправкой украинских туристов на отдых. Все из-за авиарейса до Египта, который переносили около 10 раз.

Об этом на своей странице в Facebook написала Анна Каранова, которая планировала отдохнуть за границей вместе с матерью и ребенком.

По словам женщины, ни туроператор JoinUp, ни авиакомпания BravoAirways не могли дать вразумительного ответа о причине многочасовой задержки вылета. А в какой-то момент даже поменялся аэропорт, с которого должен был вылетать самолет.

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Пассажиров часами не обеспечивали едой в здании аэропорта, а менеджер фирмы-туроператора после нескольких телефонных звонков с просьбой объяснить ситуацию, вообще перестал брать трубку.

Каранова отметила, что после длительного скандала пассажиров впустили в странный самолет без опознавательных знаков. Однако уже через полчаса полета пилоты неожиданно решили вернуться в Киев и отказались лететь на этом авиасудне.

Привезли к неизвестному самолету на запасную полосу. Запустили в самолет. Ладно. Взлетели. Покружили... 30 минут в небе. Стюардесса объявляет, что по техническим причинам возвращаемся в аэропорт "Борисполь". Шок. Это шутка ??? Нет, не шутка. Если кто не знает, переговаривается команда между собой на английском, чтобы не создавать панику среди пассажиров. Паника таки была... Самолет терпит крушение... Шок!!! Спасибо пилотам – приземлились нормально,

– говорится в сообщении туристки.

Напомним, недавно в аэропорту "Киев" произошел похожий инцидент: примерно 70 украинских туристов застряли там из-за отмененых рейсов в Тунис. 22 июня авиакомпания Bravo отменила всего 3 рейса в Тунис, а еще несколько было перенесено на другую дату.