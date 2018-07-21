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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В аэропорту Львова сообщили об отмене двух рейсов австрийской авиакомпании

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Авиаперевозчик Austrian Airlines, рейсы которого отменили во Львове, входит в Lufthansa Group
Авиаперевозчик Austrian Airlines, рейсы которого отменили во Львове, входит в Lufthansa Group / bublbe.com

Международный аэропорт "Львов" сообщил об отмене двух рейсов компании Austrian Airlines сообщением Вена – Львов – Вена.

Об этом информирует пресс-служба аэропорта в Facebook.

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Рейсы AUA383/384 на линии Вена – Львов – Вена, которые должны были состояться 21 июля, отменены,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы отменили по техническим причинам.

Больше деталей относительно технических причин, из-за которых аппарат не может совершить перелет, в сообщении не указано.

Отметим, что Austrian Airlines входит в Lufthansa Group.

 

Теги: Новости Украины Новости Львова авиация
Источник: 24 канал
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