В аэропорту Львова сообщили об отмене двух рейсов австрийской авиакомпании
Международный аэропорт "Львов" сообщил об отмене двух рейсов компании Austrian Airlines сообщением Вена – Львов – Вена.
Об этом информирует пресс-служба аэропорта в Facebook.
Читайте также: Украинский самолет вынужденно сел в Египте из-за технической неисправности
Рейсы AUA383/384 на линии Вена – Львов – Вена, которые должны были состояться 21 июля, отменены,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что рейсы отменили по техническим причинам.
Больше деталей относительно технических причин, из-за которых аппарат не может совершить перелет, в сообщении не указано.
Отметим, что Austrian Airlines входит в Lufthansa Group.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Столкновение автобуса и грузовика на Житомирщине: обнародовано число погибших детейсегодня, 12:33
-
Трагедия на озере в США: капитан лодки сказал пассажирам не надевать спасательные жилетысегодня, 11:10
-
Почему произошли смертельные аварии грузовиков с микроавтобусами: версия водителей фурсегодня, 10:32
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины11 октября 2017 , 11:58
Украинцы придумали, как наказывать скандальных блондинок-водителей12 февраля 2016 , 15:32
В "Самопомочи" заявили о переходе в оппозицию19 февраля 2016 , 12:42
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги7 октября 2013 , 16:54