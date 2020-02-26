В аэропорту Львова ввели особый режим из-за коронавируса
Во Львовском международном аэропорту начали проверять температуру у всех пассажиров, прибывающих в Украину. Это должно помочь выявить у человека признак опасного коронавируса. Ведь именно повышение температуры тела является одним из симптомов Covid-19.
Каждому, кто прилетает во Львов, измеряют температуру специальными инфракрасными бесконтактными термометрами, сообщили в фейсбуке аэропорта "Львов".
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В среднем процедура занимает всего 10 – 15 секунд. В общем все службы в аэропорту работают слаженно и обеспечены защитными средствами: масками и перчатками.
Какие еще аэропорты проводят температурный контроль пассажиров:
- Из-за распространения коронавируса в Италии, в аэропорту "Киев" (Жуляны) начали проводить обязательную температурную проверку всех пассажиров, прибывающих рейсами прямого авиасообщения с Италией.
- Такую же проверку делают и в аэропорту Борисполь.
- В международном аэропорту "Херсон" фельдшер осматривает пассажиров с симптомами, похожими на вирусные респираторные заболевания.
- высокая температура, стабильно держится;
- ухудшение общего состояния;
- потеря аппетита;
- частое дыхание, возникает одышка;
- слабость, вялость, снижение активности;
- кашель различной интенсивности.
Как уберечься от коронавируса: советы ВОЗ
- Регулярно мойте руки с мылом.
- Закрывайте нос и рот, когда чихаете.
- Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться.
- Мойте фрукты и овощи.
- Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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