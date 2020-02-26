В аэропорту Львова ввели особый режим из-за коронавируса

Во Львовском международном аэропорту начали проверять температуру у всех пассажиров, прибывающих в Украину. Это должно помочь выявить у человека признак опасного коронавируса. Ведь именно повышение температуры тела является одним из симптомов Covid-19.

Каждому, кто прилетает во Львов, измеряют температуру специальными инфракрасными бесконтактными термометрами, сообщили в фейсбуке аэропорта "Львов". Важно! Первый француз умер от коронавируса В среднем процедура занимает всего 10 – 15 секунд. В общем все службы в аэропорту работают слаженно и обеспечены защитными средствами: масками и перчатками. Какие еще аэропорты проводят температурный контроль пассажиров: Из-за распространения коронавируса в Италии, в аэропорту "Киев" (Жуляны) начали проводить обязательную температурную проверку всех пассажиров, прибывающих рейсами прямого авиасообщения с Италией.

Такую же проверку делают и в аэропорту Борисполь.

В международном аэропорту "Херсон" фельдшер осматривает пассажиров с симптомами, похожими на вирусные респираторные заболевания. Коронавирус – симптомы высокая температура, стабильно держится;

ухудшение общего состояния;

потеря аппетита;

частое дыхание, возникает одышка;

слабость, вялость, снижение активности;

кашель различной интенсивности. Как уберечься от коронавируса: советы ВОЗ Регулярно мойте руки с мылом.

Закрывайте нос и рот, когда чихаете.

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться.

Мойте фрукты и овощи.

Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала