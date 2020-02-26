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      В аэропорту Львова ввели особый режим из-за коронавируса

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      Львовский международный аэропорт / Фейсбук аэропорта "Львов"

      Во Львовском международном аэропорту начали проверять температуру у всех пассажиров, прибывающих в Украину. Это должно помочь выявить у человека признак опасного коронавируса. Ведь именно повышение температуры тела является одним из симптомов Covid-19.

      Каждому, кто прилетает во Львов, измеряют температуру специальными инфракрасными бесконтактными термометрами, сообщили в фейсбуке аэропорта "Львов".

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      В среднем процедура занимает всего 10 – 15 секунд. В общем все службы в аэропорту работают слаженно и обеспечены защитными средствами: масками и перчатками.

      Какие еще аэропорты проводят  температурный контроль пассажиров:

      • Из-за распространения коронавируса в Италии, в аэропорту "Киев" (Жуляны) начали проводить обязательную температурную проверку всех пассажиров, прибывающих рейсами прямого авиасообщения с Италией.
      • Такую же проверку делают и в аэропорту Борисполь.
      • В международном аэропорту "Херсон" фельдшер осматривает пассажиров с симптомами, похожими на вирусные респираторные заболевания.
       
      Коронавирус – симптомы
      • высокая температура, стабильно держится;
      • ухудшение общего состояния;
      • потеря аппетита;
      • частое дыхание, возникает одышка;
      • слабость, вялость, снижение активности;
      • кашель различной интенсивности.

      Как уберечься от коронавируса: советы ВОЗ

      • Регулярно мойте руки с мылом.
      • Закрывайте нос и рот, когда чихаете.
      • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться.
      • Мойте фрукты и овощи.
      • Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.
      • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

       

       

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 Здоровье Новости Здоровье Новости Львова авиация
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