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      В аэропорту Одессы нашли "жучки": кто собирал информацию

      103 Читати новину українською
      Аэропорт Одессы
      Аэропорт Одессы / fakty.ua

      По данным правоохранителей, сотрудники фирмы, которые должны обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли "записывать" всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры.

      Основной задачей этого предприятия должна быть защита информационных систем и эксплуатация камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

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      По данным следствия фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем  50 устройств информации по служебным, хозяйственным вопросам деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы.

      Среди них возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционирования кассы, бухгалтерии, помещений для личного досмотра, кабинетов сотрудников международного аэропорта,
      – сообщили в прокуратуре.

      Также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.

      працівник прокуратури

      Работник прокуратуры проверяет Одесский аэропорт

      В ведомстве отметили, что украинское законодательство запрещает негласный сбор информации. Сейчас правоохранители проверяют данные об утечке и торговле частными данными из Одесского аэропорта.

      Сообщается, что были проведены обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников этой фирмы.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Новости Одессы
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