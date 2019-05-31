В аэропорту Одессы нашли "жучки": кто собирал информацию

По данным правоохранителей, сотрудники фирмы, которые должны обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли "записывать" всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры.

Основной задачей этого предприятия должна быть защита информационных систем и эксплуатация камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

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По данным следствия фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем 50 устройств информации по служебным, хозяйственным вопросам деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы.

Среди них возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционирования кассы, бухгалтерии, помещений для личного досмотра, кабинетов сотрудников международного аэропорта,

– сообщили в прокуратуре.

Также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.

Работник прокуратуры проверяет Одесский аэропорт

В ведомстве отметили, что украинское законодательство запрещает негласный сбор информации. Сейчас правоохранители проверяют данные об утечке и торговле частными данными из Одесского аэропорта.

Сообщается, что были проведены обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников этой фирмы.