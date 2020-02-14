В аэропорту Одессы задержали иностранца:его подозревают в убийстве пластического хирурга Сотника

Сотрудники Нацполиции совместно с пограничниками задержали в аэропорту Одессы иностранца. Его подозревают в убийстве столичного пластического хирурга Андрея Сотника, которого застрелили в центре Киева вечером 2 февраля.

Подозреваемый пытался убежать с Украины. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Узнайте больше об Андрее Сотнике: что известно о враче, сбежавшем от войны По его словам, сейчас с задержанным проводятся следственные действия. Что известно об убийстве Андрея Сотника Андрея Сотника застрелили несколькими выстрелами вечером 2 февраля в Киеве на улице Саксаганского, 117 в нескольких метрах от дома хирурга.

Видео момента убийства Сотника было опубликовано в сети. На кадрах видно, что киллер следовал за хирургом и выстрелил в него несколько раз, включая контрольный выстрел в голову.

После убийства киллер вырвал из рук Сотника пакет и убежал.

Убийство пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве полиция считает заказным. Среди версий – связи Сотника в его родном Донецке (врач с семьей переехал из оккупированного города в 2014 году в Киев). Еще одна версия связана с финансовой деятельностью Сотника – мол, хирург давал пациентам деньги в долг на дорогие косметические процедуры.