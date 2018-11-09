В аэропорту "Тернополь" построят грузовой терминал ценой 300 миллионов гривен

Тернопольский облсовет 6 ноября утвердил концепцию развития целостного имущественного комплекса аэропорта Тернополь на период до 2030 года.

Об этом сообщил портал ЦТС.

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Отмечается, что одним из ключевых проектов является строительство за 6-7 лет грузового таможенного терминала ориентировочной стоимостью 308 миллионов гривен.

Концепция проекта разработана институтом "Пивдендипрондиавиапром" по заказу фирмы "Тернопольавиаавтотранс". Основанием для разработки проекта является национальная транспортная стратегия Украины на период до 2030 года.

Согласно концепции, в аэропорту появится таможенный терминал со складами, офисными помещениями и торгово-выставочными площадями. Для строительства областная власть выделит площадь 13,5 гектара.

Реализация проекта предусматривает три этапа. На первом этапе будет реализовано подготовку всей необходимой документации – разработка проектной сметы и его утверждение, получение всех необходимых разрешений. На это ориентировочно потребуется 1,8 миллиона гривен.



Аэропорт будет оборудован таможенным терминалом, офисами и торговыми площадями

В рамках второго этапа стоимостью 158,8 миллиона гривен будет осуществляться строительство терминала. На третьем этапе – 147,7 миллиона гривен – обустроят территорию, закупят оборудование и введут объект в эксплуатацию.

Источниками финансирования проекта указано деньги выделенные международными финансовыми организациями и частными инвесторами.