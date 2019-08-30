В аэропорту Жулян заметили Медведчука и Рабиновича, которые улетали в Москву, – СМИ

Что известно об обмене пленными?

Украина и Россия планируют обмен в формате "33 на 33", пишут СМИ. Скорее всего, среди 33 заявленных Россией украинских пленников могут быть 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных в России украинцев, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко.

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Российские СМИ сообщали, что 29 августа украинских пленников массово везли в аэропорт "Остафьево", что в Подмосковье. Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что 30 августа начинается обмен пленными между Украиной и Россией. Впоследствии появилась информация, что пленники Кремля уже вылетели из России.

К тому же, в ночь на 30 августа новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка распространил в своем Facebook сообщение сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, где указано, что в Украину из русского плена возвращаются украинцы. Однако, никакой официальной информации о возвращении моряков нет.

Утром ряд журналистов и политиков сообщали, что обмен пленными между Украиной и Россией уже начался, а пленники Кремля вылетели из России в Украину. Известно, что в списках на обмен есть 24 военнопленные украинских моряков, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.

Пока неизвестно, приземлился ли самолет с пленниками Кремля в аэропорту "Киев" (Жуляны). В аэропорту собрались журналисты, но они не обнаружили никаких признаков, что там ожидается прилет украинских пленных. Служба безопасности Украины сообщила, что 30 августа обмен не произойдет.