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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      В аэропорту Жулян заметили Медведчука и Рабиновича, которые улетали в Москву, – СМИ

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      Виктор Медведчук и Вадим Рабинович
      Виктор Медведчук и Вадим Рабинович / getty images

      В аэропорту "Жуляны" заметили, что около 10 утра самолет вместе с лидерами "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем на борту вылетел из Жулян.

      Заметила их съемочная группа ТСН. По их информации, он полетел через белорусский Гомель в Россию и приземлился в московском аэропорту "Внуково".

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      Также они сообщили, что после обеда один из военных самолетов должен улететь в неизвестном направлении. Связано ли это, а также вылет политиков, с обменом – пока информации нет.

      Смотрите видео 24 канала с аэропорта Жулян:

      Что известно об обмене пленными?

      Украина и Россия планируют обмен в формате "33 на 33", пишут СМИ. Скорее всего, среди 33 заявленных Россией украинских пленников могут быть 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных в России украинцев, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко.

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      Российские СМИ сообщали, что 29 августа украинских пленников массово везли в аэропорт "Остафьево", что в Подмосковье. Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что 30 августа начинается обмен пленными между Украиной и Россией. Впоследствии появилась информация, что пленники Кремля уже вылетели из России.

      К тому же, в ночь на 30 августа новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка распространил в своем Facebook сообщение сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, где указано, что в Украину из русского плена возвращаются украинцы. Однако, никакой официальной информации о возвращении моряков нет.

      Утром ряд журналистов и политиков сообщали, что обмен пленными между Украиной и Россией уже начался, а пленники Кремля вылетели из России в Украину. Известно, что в списках на обмен есть 24 военнопленные украинских моряков, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.

      Пока неизвестно, приземлился ли самолет с пленниками Кремля в аэропорту "Киев" (Жуляны). В аэропорту собрались журналисты, но они не обнаружили никаких признаков, что там ожидается прилет украинских пленных. Служба безопасности Украины сообщила, что 30 августа обмен не произойдет.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Виктор Медведчук Оппозиционная платформа – За жизнь Обмен пленными Вадим Рабинович
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